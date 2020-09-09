Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/legkostupova-1576962882.html
В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
В доме, где жила умершая певица Валентина Легкоступова, обнаружили тела двух женщин, сообщает телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T00:48
2020-09-09T10:40
валентина легкоступова
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575806881_0:369:2048:1521_1400x0_80_0_0_ed2cd0e5dd61874ca92184e9c295e832.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> В доме, где жила умершая певица <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Легкоступова</a>, обнаружили тела двух женщин, сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank">телеканал РЕН ТВ</a>.Полицейских вызвали соседи, которые пожаловались на неприятный запах из квартиры. По их словам, там проживали 58-летняя женщина и ее 93-летняя мать. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вскрыли дверь и обнаружили тела.По предварительным данным, одна из женщин скончалась десять дней назад, другая — двенадцать. Как пишет <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">mk.ru</a>, 58-летняя женщина могла умереть от сердечного приступа, а ее мать, прикованная к постели, — спустя два дня от голода и жажды.Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни. До этого сообщалось, что она попала в больницу с травмой головы. Полиция задержала и допросила супруга Легкоступовой — Юрия Фирсова. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире.
https://ria.ru/20200902/legkostupova-1576624970.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575806881_0:177:2048:1713_1400x0_80_0_0_e5f91464e7131e739def144c3876f087.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентина легкоступова, москва, происшествия

В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин

00:48 09.09.2020 (обновлено: 10:40 09.09.2020)
280585
© РИА Новости / Александр МакаровПевица Валентина Легкоступова
Певица Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Александр Макаров
Певица Валентина Легкоступова. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В доме, где жила умершая певица Валентина Легкоступова, обнаружили тела двух женщин, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Полицейских вызвали соседи, которые пожаловались на неприятный запах из квартиры. По их словам, там проживали 58-летняя женщина и ее 93-летняя мать. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вскрыли дверь и обнаружили тела.
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 13:00
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
По предварительным данным, одна из женщин скончалась десять дней назад, другая — двенадцать. Как пишет mk.ru, 58-летняя женщина могла умереть от сердечного приступа, а ее мать, прикованная к постели, — спустя два дня от голода и жажды.
Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни. До этого сообщалось, что она попала в больницу с травмой головы. Полиция задержала и допросила супруга Легкоступовой — Юрия Фирсова. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире.
29136137646118
Обсудить 1
Валентина ЛегкоступоваМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи на Украине
Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
Банковские карты
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Участники акции в Литве в знак солидарности с протестами в Белоруссии
Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
Актер Михаил Ефремов
Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
Вид на реку Амазонку с борта МКС
"Роскосмос" ответил на сообщения об отказе НАСА покупать место на "Союзе"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: есть неопубликованная часть разговора ФРГ и Польши о Навальном
Космический аппарат серии Экспресс
Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза предрек пересмотр приговора "бездарному" Ефремову
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала Россию островом свободы после возвращения из США
Форрест Фенн
Умер американец, спрятавший сокровища в Скалистых горах
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы
Американский киноактер Чак Норрис
Чак Норрис обратился к жителям российского города
Cмартфон
Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Шнуров написал стихотворение о приговоре Ефремову
Участники протестов на площади Независимости в Минске
Россияне рассказали об отношении к вопросу объединения с Белоруссией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22В Общественной палате оценили идею сделать 31 декабря выходным
11:17В Чехии пассажирский поезд столкнулся с техсоставом
11:17Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
11:14Эксперт оценил возможность альтернативы "Северному потоку — 2" для Европы
11:11В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака
11:11В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов
11:10В Госдуме прокомментировали обращение Тихановской к россиянам
11:06Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском
10:59СМИ: Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе
10:56В Минске в дом, где живет Колесникова, зашли люди в масках
10:52В Симферополе подачу воды по графику могут сохранить до весны
10:45Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
10:38Названы регионы, где нет прироста по коронавирусу
10:37В России за сутки 6409 человек вылечились от коронавируса
10:36В России за сутки умерли 142 пациента с коронавирусом
10:36В Москве за сутки выявили 642 новых случая коронавируса
10:32В России выявили 5218 новых случаев заражения коронавирусом
10:32"Ведомости": замглавы Минэнерго задержали по подозрению в мошенничестве
10:32Неизвестные в штабе Бабарико не пустили милиционеров на место обыска
10:31Немецкие медики не связывались с омскими врачами по состоянию Навального
Лента новостейМолния