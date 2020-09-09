https://ria.ru/20200909/legkostupova-1576962882.html

В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин

В доме, где жила умершая певица Валентина Легкоступова, обнаружили тела двух женщин, сообщает телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T00:48

2020-09-09T00:48

2020-09-09T10:40

валентина легкоступова

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> В доме, где жила умершая певица <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Легкоступова</a>, обнаружили тела двух женщин, сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank">телеканал РЕН ТВ</a>.Полицейских вызвали соседи, которые пожаловались на неприятный запах из квартиры. По их словам, там проживали 58-летняя женщина и ее 93-летняя мать. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вскрыли дверь и обнаружили тела.По предварительным данным, одна из женщин скончалась десять дней назад, другая — двенадцать. Как пишет <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">mk.ru</a>, 58-летняя женщина могла умереть от сердечного приступа, а ее мать, прикованная к постели, — спустя два дня от голода и жажды.Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни. До этого сообщалось, что она попала в больницу с травмой головы. Полиция задержала и допросила супруга Легкоступовой — Юрия Фирсова. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире.

https://ria.ru/20200902/legkostupova-1576624970.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина легкоступова, москва, происшествия