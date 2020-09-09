Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200909/kurorty-1576980630.html
Эксперты назвали самые популярные бальнеологические курорты России
Специалисты российского сервиса бронирования жилья для отдыха составили список самых популярных у туристов курортов для лечения минеральными водами, сообщает... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:21
2020-09-09T15:21
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
пятигорск
железноводск
ессентуки
горячий ключ
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574789453_0:68:1799:1080_1400x0_80_0_0_0997ddd90ad01bfb1df206df5606736e.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Специалисты российского сервиса бронирования жилья для отдыха составили список самых популярных у туристов курортов для лечения минеральными водами, сообщает Tvil.ru.Рейтинг сделан на основании данных об оплаченных клиентами заявок жилья с 1 июня по 31 августа 2020 года.Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск в Ставропольском крае, Горячий Ключ в Краснодарском крае вошли в пятерку самых популярных бальнеокурортов по итогам летнего сезона 2020.По данным сервиса, туристы бронировали летний отдых на минеральных водах на период от 2,2 до 6 ночей и тратили на аренду жилья от 1,3 до 2,1 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Пятигорске, дороже — в Железноводске.
https://ria.ru/20200623/1556462087.html
пятигорск
железноводск
ессентуки
горячий ключ
краснодарский край
ставропольский край
кисловодск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574789453_268:0:1708:1080_1400x0_80_0_0_94794613788638f06b011eb2e35ff607.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, новости - туризм, пятигорск, железноводск, ессентуки, горячий ключ, краснодарский край, ставропольский край, кисловодск

Эксперты назвали самые популярные бальнеологические курорты России

15:21 09.09.2020
725
© Предоставлено "Дом.РФ" и КБ "Стрелка"Стратегия развития Кисловодска
Стратегия развития Кисловодска - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Предоставлено "Дом.РФ" и КБ "Стрелка"
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Специалисты российского сервиса бронирования жилья для отдыха составили список самых популярных у туристов курортов для лечения минеральными водами, сообщает Tvil.ru.
Рейтинг сделан на основании данных об оплаченных клиентами заявок жилья с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск в Ставропольском крае, Горячий Ключ в Краснодарском крае вошли в пятерку самых популярных бальнеокурортов по итогам летнего сезона 2020.
По данным сервиса, туристы бронировали летний отдых на минеральных водах на период от 2,2 до 6 ночей и тратили на аренду жилья от 1,3 до 2,1 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Пятигорске, дороже — в Железноводске.
Кисловодск. - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
23 июня, 08:00Туризм
Нарзан, Эльбрус и Лермонтов. Как Кисловодск встречает туристов
1100020
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмПятигорскЖелезноводскЕссентукиГорячий КлючКраснодарский крайСтавропольский крайКисловодск
Рекомендуем
Алексей Навальный
В Германии разъяснили вопрос правовой помощи России по делу Навального
Телеведущая Роза Сябитова
Сябитова рассказала о последствиях удаления опухоли
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко рассказал, почему его ненавидят американцы
Актер Михаил Ефремов
Бывшую жену Ефремова возмутила работа Пашаева
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Немецкий МИД ответил на критику России его заявлений по Навальному
Член президиума оппозиционного координационного совета Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Адвокат Колесниковой посетила ее в минском СИЗО
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
Заместителя главного пристава Москвы нашли мертвым
Измерение температуры тела на входе в школу в Москве
Ученые назвали необычный фактор, увеличивающий продолжительность жизни
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
"Глаза стали влажные": Бабаян назвал вопрос, растрогавший Лукашенко
Алексей Навальный
В ФРГ заявили, что Москва, а не Берлин владеет информацией по Навальному
Американские военные в Багдаде, Ирак
Пентагон объявил о сокращении военного присутствия США в Ираке
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
В России изменят подход к проверкам бизнеса
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
Германия заявила, что "Северный поток — 2" остается коммерческим проектом
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Толстой оценил заявление ПАСЕ о результатах выборов в Белоруссии
Разработка вакцины от коронавируса
Назван побочный эффект от британской вакцины от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния