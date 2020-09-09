https://ria.ru/20200909/kurorty-1576980630.html
Эксперты назвали самые популярные бальнеологические курорты России
Специалисты российского сервиса бронирования жилья для отдыха составили список самых популярных у туристов курортов для лечения минеральными водами, сообщает... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:21
2020-09-09T15:21
2020-09-09T15:21
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
пятигорск
железноводск
ессентуки
горячий ключ
краснодарский край
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Специалисты российского сервиса бронирования жилья для отдыха составили список самых популярных у туристов курортов для лечения минеральными водами, сообщает Tvil.ru.Рейтинг сделан на основании данных об оплаченных клиентами заявок жилья с 1 июня по 31 августа 2020 года.Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск в Ставропольском крае, Горячий Ключ в Краснодарском крае вошли в пятерку самых популярных бальнеокурортов по итогам летнего сезона 2020.По данным сервиса, туристы бронировали летний отдых на минеральных водах на период от 2,2 до 6 ночей и тратили на аренду жилья от 1,3 до 2,1 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Пятигорске, дороже — в Железноводске.
https://ria.ru/20200623/1556462087.html
пятигорск
железноводск
ессентуки
горячий ключ
краснодарский край
ставропольский край
кисловодск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, пятигорск, железноводск, ессентуки, горячий ключ, краснодарский край, ставропольский край, кисловодск
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Специалисты российского сервиса бронирования жилья для отдыха составили список самых популярных у туристов курортов для лечения минеральными водами, сообщает Tvil.ru.
Рейтинг сделан на основании данных об оплаченных клиентами заявок жилья с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск в Ставропольском крае, Горячий Ключ в Краснодарском крае вошли в пятерку самых популярных бальнеокурортов по итогам летнего сезона 2020.
По данным сервиса, туристы бронировали летний отдых на минеральных водах на период от 2,2 до 6 ночей и тратили на аренду жилья от 1,3 до 2,1 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Пятигорске, дороже — в Железноводске.