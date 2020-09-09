https://ria.ru/20200909/kurorty-1576980630.html

Эксперты назвали самые популярные бальнеологические курорты России

Специалисты российского сервиса бронирования жилья для отдыха составили список самых популярных у туристов курортов для лечения минеральными водами, сообщает... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:21

2020-09-09T15:21

2020-09-09T15:21

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

пятигорск

железноводск

ессентуки

горячий ключ

краснодарский край

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Специалисты российского сервиса бронирования жилья для отдыха составили список самых популярных у туристов курортов для лечения минеральными водами, сообщает Tvil.ru.Рейтинг сделан на основании данных об оплаченных клиентами заявок жилья с 1 июня по 31 августа 2020 года.Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск в Ставропольском крае, Горячий Ключ в Краснодарском крае вошли в пятерку самых популярных бальнеокурортов по итогам летнего сезона 2020.По данным сервиса, туристы бронировали летний отдых на минеральных водах на период от 2,2 до 6 ночей и тратили на аренду жилья от 1,3 до 2,1 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Пятигорске, дороже — в Железноводске.

https://ria.ru/20200623/1556462087.html

пятигорск

железноводск

ессентуки

горячий ключ

краснодарский край

ставропольский край

кисловодск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, новости - туризм, пятигорск, железноводск, ессентуки, горячий ключ, краснодарский край, ставропольский край, кисловодск