https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576995823.html

Эксперт рассказал, можно ли научить собаку различать COVID-19

Собак можно обучить различать запах больного коронавирусом человека, болезнь влияет на обмен веществ в организме и меняет запах, процесс обучения такой же, как... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:35

2020-09-09T16:35

2020-09-09T16:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

аэрофлот

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Собак можно обучить различать запах больного <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> человека, болезнь влияет на обмен веществ в организме и меняет запах, процесс обучения такой же, как и для поисков наркотиков и взрывчатки, сообщил РИА Новости преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигильницкий.Ранее в СМИ появилась информация о том, что "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>" несколько месяцев проводит исследования в своей кинологической службе и тренирует своих собак породы шалайка (помесь шакала и лайки) различать коронавирус по запаху слюны и мокроты больных."Собаки чувствуют специфические запахи. Поскольку любое заболевание меняет метаболические процессы в организме, то может меняться и запаховый фон. Достоверно такой методики диагностики коронавируса с помощью собак нет, но просто ведутся работы в этом направлении. Направление по использованию собак для диагностики заболеваний существует давно, и сейчас оно динамично развивается, потому что они даже онкологические заболевания могут отличать по запаху", - сказал Цигильницкий.Он отметил, что натренировать их выявлять запах коронавируса можно по тому же принципу, что и для поисков взрывчатых веществ."С помощью положительного подкрепления и имея в наличии носители. Точно так же, как учат искать наркотики или взрывчатку. То есть делают связь запаха с положительным подкреплением. Сказать технологию, как это непосредственно делают, я не смогу, но принцип обучения собаки по работе с запахами, он всегда один. Берется маркерный запах, который собака должна различать, и выборки среди других запахов, и он связывается с каким-то положительным подкреплением - игрой или лакомством", - рассказал Цигильницкий.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200603/1572397994.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, аэрофлот, общество