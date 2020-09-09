https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576995823.html
Эксперт рассказал, можно ли научить собаку различать COVID-19
Собак можно обучить различать запах больного коронавирусом человека, болезнь влияет на обмен веществ в организме и меняет запах, процесс обучения такой же, как... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:35
2020-09-09T16:35
2020-09-09T16:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Собак можно обучить различать запах больного <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> человека, болезнь влияет на обмен веществ в организме и меняет запах, процесс обучения такой же, как и для поисков наркотиков и взрывчатки, сообщил РИА Новости преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигильницкий.Ранее в СМИ появилась информация о том, что "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>" несколько месяцев проводит исследования в своей кинологической службе и тренирует своих собак породы шалайка (помесь шакала и лайки) различать коронавирус по запаху слюны и мокроты больных."Собаки чувствуют специфические запахи. Поскольку любое заболевание меняет метаболические процессы в организме, то может меняться и запаховый фон. Достоверно такой методики диагностики коронавируса с помощью собак нет, но просто ведутся работы в этом направлении. Направление по использованию собак для диагностики заболеваний существует давно, и сейчас оно динамично развивается, потому что они даже онкологические заболевания могут отличать по запаху", - сказал Цигильницкий.Он отметил, что натренировать их выявлять запах коронавируса можно по тому же принципу, что и для поисков взрывчатых веществ."С помощью положительного подкрепления и имея в наличии носители. Точно так же, как учат искать наркотики или взрывчатку. То есть делают связь запаха с положительным подкреплением. Сказать технологию, как это непосредственно делают, я не смогу, но принцип обучения собаки по работе с запахами, он всегда один. Берется маркерный запах, который собака должна различать, и выборки среди других запахов, и он связывается с каким-то положительным подкреплением - игрой или лакомством", - рассказал Цигильницкий.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200603/1572397994.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, аэрофлот, общество
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Собак можно обучить различать запах больного коронавирусом
человека, болезнь влияет на обмен веществ в организме и меняет запах, процесс обучения такой же, как и для поисков наркотиков и взрывчатки, сообщил РИА Новости преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигильницкий.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Аэрофлот
" несколько месяцев проводит исследования в своей кинологической службе и тренирует своих собак породы шалайка (помесь шакала и лайки) различать коронавирус по запаху слюны и мокроты больных.
"Собаки чувствуют специфические запахи. Поскольку любое заболевание меняет метаболические процессы в организме, то может меняться и запаховый фон. Достоверно такой методики диагностики коронавируса с помощью собак нет, но просто ведутся работы в этом направлении. Направление по использованию собак для диагностики заболеваний существует давно, и сейчас оно динамично развивается, потому что они даже онкологические заболевания могут отличать по запаху", - сказал Цигильницкий.
Он отметил, что натренировать их выявлять запах коронавируса можно по тому же принципу, что и для поисков взрывчатых веществ.
"С помощью положительного подкрепления и имея в наличии носители. Точно так же, как учат искать наркотики или взрывчатку. То есть делают связь запаха с положительным подкреплением. Сказать технологию, как это непосредственно делают, я не смогу, но принцип обучения собаки по работе с запахами, он всегда один. Берется маркерный запах, который собака должна различать, и выборки среди других запахов, и он связывается с каким-то положительным подкреплением - игрой или лакомством", - рассказал Цигильницкий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.