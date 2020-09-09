https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576977421.html

Роспотребнадзор рассказал об исследованиях морской воды на COVID-19

Исследования морской воды, воды в бассейнах и аквапарках показывают отсутствие возбудителя COVID-19 в ней, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:28

2020-09-09T12:28

2020-09-09T12:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Исследования морской воды, воды в бассейнах и аквапарках показывают отсутствие возбудителя <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в ней, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.С июля Роспотребнадзор ведет мониторинг за циркуляцией возбудителя COVID-19 в морской воде прибрежной зоны, воде, отобранной в чашах бассейнов санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, аквапарков, источников централизованного питьевого водоснабжения, в смывах с поверхностей, пояснили в пресс-службе."В рамках мониторинга проведено 7217 исследования, из них: водные объекты в местах водопользования – 1035 исследований; бассейны – 189 исследований; аквапарки – 104 исследования; источники централизованного питьевого водоснабжения – 174 исследования; распределительная сеть – 444 исследования; нецентрализованная система питьевого водоснабжения – шесть исследований; сточные воды – 391 исследование; смывы с поверхностей – 4874 исследования. Возбудитель COVID-19 в исследованных пробах не выявлен", - говорится в сообщении.При попадании вируса в водную среду его жизнеспособность напрямую зависит от состава и температуры воды. С увеличением температуры воды количество жизнеспособных вирусных частиц существенно снижается, отметили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество