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https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576977421.html
Роспотребнадзор рассказал об исследованиях морской воды на COVID-19
Исследования морской воды, воды в бассейнах и аквапарках показывают отсутствие возбудителя COVID-19 в ней, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:28
2020-09-09T12:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Исследования морской воды, воды в бассейнах и аквапарках показывают отсутствие возбудителя <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в ней, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.С июля Роспотребнадзор ведет мониторинг за циркуляцией возбудителя COVID-19 в морской воде прибрежной зоны, воде, отобранной в чашах бассейнов санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, аквапарков, источников централизованного питьевого водоснабжения, в смывах с поверхностей, пояснили в пресс-службе."В рамках мониторинга проведено 7217 исследования, из них: водные объекты в местах водопользования – 1035 исследований; бассейны – 189 исследований; аквапарки – 104 исследования; источники централизованного питьевого водоснабжения – 174 исследования; распределительная сеть – 444 исследования; нецентрализованная система питьевого водоснабжения – шесть исследований; сточные воды – 391 исследование; смывы с поверхностей – 4874 исследования. Возбудитель COVID-19 в исследованных пробах не выявлен", - говорится в сообщении.При попадании вируса в водную среду его жизнеспособность напрямую зависит от состава и температуры воды. С увеличением температуры воды количество жизнеспособных вирусных частиц существенно снижается, отметили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал об исследованиях морской воды на COVID-19

12:28 09.09.2020
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Depositphotos / ralwel
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Исследования морской воды, воды в бассейнах и аквапарках показывают отсутствие возбудителя COVID-19 в ней, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
С июля Роспотребнадзор ведет мониторинг за циркуляцией возбудителя COVID-19 в морской воде прибрежной зоны, воде, отобранной в чашах бассейнов санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, аквапарков, источников централизованного питьевого водоснабжения, в смывах с поверхностей, пояснили в пресс-службе.
"В рамках мониторинга проведено 7217 исследования, из них: водные объекты в местах водопользования – 1035 исследований; бассейны – 189 исследований; аквапарки – 104 исследования; источники централизованного питьевого водоснабжения – 174 исследования; распределительная сеть – 444 исследования; нецентрализованная система питьевого водоснабжения – шесть исследований; сточные воды – 391 исследование; смывы с поверхностей – 4874 исследования. Возбудитель COVID-19 в исследованных пробах не выявлен", - говорится в сообщении.
При попадании вируса в водную среду его жизнеспособность напрямую зависит от состава и температуры воды. С увеличением температуры воды количество жизнеспособных вирусных частиц существенно снижается, отметили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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