https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576970801.html
Названы регионы, где нет прироста по коронавирусу
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе и городе Севастополе, наименьший темп - в Москве, Подмосковье и Смоленской области (0,2%), сообщили РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:38
2020-09-09T10:38
2020-09-09T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1400x0_80_0_0_a2f1ebc24534256f87363adeccc48909.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе и городе <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a>, наименьший темп - в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> и <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
чукотский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_142:0:2871:2047_1400x0_80_0_0_f5460deaf49704e7185af68b9e31ff46.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), смоленская область, севастополь