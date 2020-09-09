https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576970801.html

Названы регионы, где нет прироста по коронавирусу

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе и городе Севастополе, наименьший темп - в Москве, Подмосковье и Смоленской области (0,2%), сообщили РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:38

2020-09-09T10:38

2020-09-09T10:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотский автономный округ

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

смоленская область

севастополь

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе и городе <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a>, наименьший темп - в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> и <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

чукотский автономный округ

москва

московская область (подмосковье)

смоленская область

севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), смоленская область, севастополь