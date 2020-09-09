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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576970722.html
В России за сутки 6409 человек вылечились от коронавируса
За сутки в России после COVID-19 выписаны 6 409 человек, за все время выздоровели 856 458, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:37
2020-09-09T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
ставропольский край
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после COVID-19 выписаны 6 409 человек, за все время выздоровели 856 458, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наибольшее число выздоровевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 1338, Волгоградской области- 629 и <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольском крае</a> - 193.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576965354.html
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коронавирус в россии, москва, ставропольский край, общество

В России за сутки 6409 человек вылечились от коронавируса

10:37 09.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. За сутки в России после COVID-19 выписаны 6 409 человек, за все время выздоровели 856 458, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 409 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России - 856 458", - говорится в сообщении.
Наибольшее число выздоровевших в Москве - 1338, Волгоградской области- 629 и Ставропольском крае - 193.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Лаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
08:10Распространение нового коронавируса
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