https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576970722.html
В России за сутки 6409 человек вылечились от коронавируса
За сутки в России после COVID-19 выписаны 6 409 человек, за все время выздоровели 856 458, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:37
2020-09-09T10:37
2020-09-09T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
ставропольский край
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после COVID-19 выписаны 6 409 человек, за все время выздоровели 856 458, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наибольшее число выздоровевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 1338, Волгоградской области- 629 и <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольском крае</a> - 193.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576965354.html
москва
ставропольский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, ставропольский край, общество