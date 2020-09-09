https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576969172.html
Индийские врачи оценили эффективность плазменной терапии при коронавирусе
Индийский совет медицинских исследований - высший орган исследований в области здравоохранения в стране – сообщил, что лечение заболевших коронавирусом плазмой... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:08
2020-09-09T10:08
2020-09-09T10:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
индия
в мире
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Индийский совет медицинских исследований - высший орган исследований в области здравоохранения в стране – сообщил, что лечение заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> плазмой из крови переболевших людей не помогло снизить смертность от этого заболевания.Препринт статьи за авторством множества индийских ученых размещен на сервере medRxiv, предназначенном для препринтов материалов в области медицинских исследований, в том числе клинических испытаний с участием людей.Открытое параллельное рандомизированное контролируемое исследование применения плазмы переболевших коронавирусом проводилось в 39 государственных и частных больницах <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> с конца апреля по середину июля этого года. Участникам исследования с интервалом в 24 часа переливали 200 миллилитров реконвалесцентной плазмы, полученной у выздоровевших после коронавируса людей."Результаты: с 22 апреля по 14 июля 2020 года было набрано 464 участника; 235 и 229 в группе вмешательства и в контрольной группе соответственно. Комбинированный первичный результат был достигнут у 44 (18,7%) участников в группе вмешательства и 41 (17,9%) в группе. Смертность была задокументирована у 34 (13,6%) и 31 (14,6%) участников группы вмешательства и контрольной группы соответственно", - говорится в препринте статьи.В связи с результатами исследований Индийский совет медицинских исследований отмечает, что использование "реконвалесцентной плазмы не был связано со снижением смертности или прогрессом COVID-19 до тяжелой формы".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 27,2 миллиона случаев заражения, более 891 тысячи человек скончались.Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом, по последним данным, в стране выявлено 4,37 миллиона заболевших.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости.
Индийский совет медицинских исследований - высший орган исследований в области здравоохранения в стране – сообщил, что лечение заболевших коронавирусом
плазмой из крови переболевших людей не помогло снизить смертность от этого заболевания.
Препринт статьи за авторством множества индийских ученых размещен на сервере medRxiv, предназначенном для препринтов материалов в области медицинских исследований, в том числе клинических испытаний с участием людей.
Открытое параллельное рандомизированное контролируемое исследование применения плазмы переболевших коронавирусом проводилось в 39 государственных и частных больницах Индии
с конца апреля по середину июля этого года. Участникам исследования с интервалом в 24 часа переливали 200 миллилитров реконвалесцентной плазмы, полученной у выздоровевших после коронавируса людей.
"Результаты: с 22 апреля по 14 июля 2020 года было набрано 464 участника; 235 и 229 в группе вмешательства и в контрольной группе соответственно. Комбинированный первичный результат был достигнут у 44 (18,7%) участников в группе вмешательства и 41 (17,9%) в группе. Смертность была задокументирована у 34 (13,6%) и 31 (14,6%) участников группы вмешательства и контрольной группы соответственно", - говорится в препринте статьи.
В связи с результатами исследований Индийский совет медицинских исследований отмечает, что использование "реконвалесцентной плазмы не был связано со снижением смертности или прогрессом COVID-19 до тяжелой формы".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлено свыше 27,2 миллиона случаев заражения, более 891 тысячи человек скончались.
Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом, по последним данным, в стране выявлено 4,37 миллиона заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.