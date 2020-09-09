https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576969172.html

Индийские врачи оценили эффективность плазменной терапии при коронавирусе

Индийский совет медицинских исследований - высший орган исследований в области здравоохранения в стране – сообщил, что лечение заболевших коронавирусом плазмой... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:08

2020-09-09T10:08

2020-09-09T10:08

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воз

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1400x0_80_0_0_6351eed0a7479f3e177350a5393a72ea.jpg

<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Индийский совет медицинских исследований - высший орган исследований в области здравоохранения в стране – сообщил, что лечение заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> плазмой из крови переболевших людей не помогло снизить смертность от этого заболевания.Препринт статьи за авторством множества индийских ученых размещен на сервере medRxiv, предназначенном для препринтов материалов в области медицинских исследований, в том числе клинических испытаний с участием людей.Открытое параллельное рандомизированное контролируемое исследование применения плазмы переболевших коронавирусом проводилось в 39 государственных и частных больницах <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> с конца апреля по середину июля этого года. Участникам исследования с интервалом в 24 часа переливали 200 миллилитров реконвалесцентной плазмы, полученной у выздоровевших после коронавируса людей."Результаты: с 22 апреля по 14 июля 2020 года было набрано 464 участника; 235 и 229 в группе вмешательства и в контрольной группе соответственно. Комбинированный первичный результат был достигнут у 44 (18,7%) участников в группе вмешательства и 41 (17,9%) в группе. Смертность была задокументирована у 34 (13,6%) и 31 (14,6%) участников группы вмешательства и контрольной группы соответственно", - говорится в препринте статьи.В связи с результатами исследований Индийский совет медицинских исследований отмечает, что использование "реконвалесцентной плазмы не был связано со снижением смертности или прогрессом COVID-19 до тяжелой формы".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 27,2 миллиона случаев заражения, более 891 тысячи человек скончались.Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом, по последним данным, в стране выявлено 4,37 миллиона заболевших.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, индия, в мире