Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576969172.html
Индийские врачи оценили эффективность плазменной терапии при коронавирусе
Индийский совет медицинских исследований - высший орган исследований в области здравоохранения в стране – сообщил, что лечение заболевших коронавирусом плазмой... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:08
2020-09-09T10:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1400x0_80_0_0_6351eed0a7479f3e177350a5393a72ea.jpg
<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Индийский совет медицинских исследований - высший орган исследований в области здравоохранения в стране – сообщил, что лечение заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> плазмой из крови переболевших людей не помогло снизить смертность от этого заболевания.Препринт статьи за авторством множества индийских ученых размещен на сервере medRxiv, предназначенном для препринтов материалов в области медицинских исследований, в том числе клинических испытаний с участием людей.Открытое параллельное рандомизированное контролируемое исследование применения плазмы переболевших коронавирусом проводилось в 39 государственных и частных больницах <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> с конца апреля по середину июля этого года. Участникам исследования с интервалом в 24 часа переливали 200 миллилитров реконвалесцентной плазмы, полученной у выздоровевших после коронавируса людей."Результаты: с 22 апреля по 14 июля 2020 года было набрано 464 участника; 235 и 229 в группе вмешательства и в контрольной группе соответственно. Комбинированный первичный результат был достигнут у 44 (18,7%) участников в группе вмешательства и 41 (17,9%) в группе. Смертность была задокументирована у 34 (13,6%) и 31 (14,6%) участников группы вмешательства и контрольной группы соответственно", - говорится в препринте статьи.В связи с результатами исследований Индийский совет медицинских исследований отмечает, что использование "реконвалесцентной плазмы не был связано со снижением смертности или прогрессом COVID-19 до тяжелой формы".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 27,2 миллиона случаев заражения, более 891 тысячи человек скончались.Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом, по последним данным, в стране выявлено 4,37 миллиона заболевших.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:314:2048:1850_1400x0_80_0_0_95cd248552fb2461f8102ff297d4c9bd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, индия, в мире

Индийские врачи оценили эффективность плазменной терапии при коронавирусе

10:08 09.09.2020
240
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Индийский совет медицинских исследований - высший орган исследований в области здравоохранения в стране – сообщил, что лечение заболевших коронавирусом плазмой из крови переболевших людей не помогло снизить смертность от этого заболевания.
Препринт статьи за авторством множества индийских ученых размещен на сервере medRxiv, предназначенном для препринтов материалов в области медицинских исследований, в том числе клинических испытаний с участием людей.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Открытое параллельное рандомизированное контролируемое исследование применения плазмы переболевших коронавирусом проводилось в 39 государственных и частных больницах Индии с конца апреля по середину июля этого года. Участникам исследования с интервалом в 24 часа переливали 200 миллилитров реконвалесцентной плазмы, полученной у выздоровевших после коронавируса людей.
"Результаты: с 22 апреля по 14 июля 2020 года было набрано 464 участника; 235 и 229 в группе вмешательства и в контрольной группе соответственно. Комбинированный первичный результат был достигнут у 44 (18,7%) участников в группе вмешательства и 41 (17,9%) в группе. Смертность была задокументирована у 34 (13,6%) и 31 (14,6%) участников группы вмешательства и контрольной группы соответственно", - говорится в препринте статьи.
В связи с результатами исследований Индийский совет медицинских исследований отмечает, что использование "реконвалесцентной плазмы не был связано со снижением смертности или прогрессом COVID-19 до тяжелой формы".
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 27,2 миллиона случаев заражения, более 891 тысячи человек скончались.
Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом, по последним данным, в стране выявлено 4,37 миллиона заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
011100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗИндияВ мире
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин упростил вывод зарубежных медикаментов на российский рынок
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Адвокат Колесниковой подаст жалобу в Генпрокуратуру Белоруссии
Молоток в зале судебных заседаний
Житель Урала, избивший жену из-за ее беременности, получил 2 года колонии
В лаборатории
В Великобритании прокомментировали паузу в испытаниях вакцины AstraZeneca
Здание МИД России
Российский МИД прокомментировал заявления Берлина о Навальном
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
В США назвали число детей, заразившихся коронавирусом
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла
ФАС прокомментировала сообщения о росте цен на подсолнечное масло
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
СК Белоруссии проводит процессуальные действия в отношении члена КС Знака
Алексей Навальный
МИД России отреагировал на призыв G7 найти виновных по делу Навального
Павел Латушко
Латушко намерен встретиться с несколькими главами европейских МИД
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: есть неопубликованная часть разговора ФРГ и Польши о Навальном
Светлана Тихановская
Тихановская: протесты в Белоруссии никогда не были против России
У здания Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме предложили оплачивать труд медработников школ через ОМС
Девушки в магазине одежды
Туристы рассказали, какие страны выбирают для шопинга
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Штаб Бабарико сообщил о возможном задержании члена КС оппозиции Знака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22В Общественной палате оценили идею сделать 31 декабря выходным
11:17В Чехии пассажирский поезд столкнулся с техсоставом
11:17Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
11:14Эксперт оценил возможность альтернативы "Северному потоку — 2" для Европы
11:11В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака
11:11В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов
11:10В Госдуме прокомментировали обращение Тихановской к россиянам
11:06Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском
10:59СМИ: Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе
10:56В Минске в дом, где живет Колесникова, зашли люди в масках
10:52В Симферополе подачу воды по графику могут сохранить до весны
10:45Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
10:38Названы регионы, где нет прироста по коронавирусу
10:37В России за сутки 6409 человек вылечились от коронавируса
10:36В России за сутки умерли 142 пациента с коронавирусом
10:36В Москве за сутки выявили 642 новых случая коронавируса
10:32В России выявили 5218 новых случаев заражения коронавирусом
10:32"Ведомости": замглавы Минэнерго задержали по подозрению в мошенничестве
10:32Неизвестные в штабе Бабарико не пустили милиционеров на место обыска
10:31Немецкие медики не связывались с омскими врачами по состоянию Навального
Лента новостейМолния