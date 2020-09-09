https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576963738.html

Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом

Экономика России вошла в кризис, вызванный коронавирусом, в лучшей форме, чем многие другие, и дальнейшие ее перспективы могут быть не столь печальными, чем... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T02:58

2020-09-09T02:58

2020-09-09T03:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

экономика

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Экономика <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> вошла в кризис, вызванный <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, в лучшей форме, чем многие другие, и дальнейшие ее перспективы могут быть не столь печальными, чем ожидалось, пишет агентство <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank">Блумберг</a>, опираясь на мнение аналитиков и собственные исследования.Авторы публикации отмечают меньшие, чем во многих других странах, темпы экономического спада в России. Потери сферы услуг и малого бизнеса, которые особенно сильно пострадали от карантинных мер, по мнению агентства, также оказались не столь масштабными по сравнению с потерями во многих других странах.Согласно исследованию агентства, российская экономика сократится по итогам текущего года на 4,8%, что составляет менее половины того, чего ожидало правительство сразу после начала пандемии коронавируса."Если не будет дополнительных потрясений, в этом году будет волна повышения прогнозов в отношении экономики России", - считает Донец.Минэкономразвития России, как ожидается, на текущей неделе представит обновленный прогноз социально-экономического развития страны на 2020 год и ближайшую трехлетку. По словам главы ведомства Максима Решетникова, прогноз по динамике ВВП в нем будет существенно улучшен по сравнению с июньским, когда прогнозировался спад по итогам года на 4,8%.

https://ria.ru/20200831/ekonomika-1576526633.html

https://ria.ru/20200526/1572000518.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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