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Финал конкурса "Московские мастера" пройдет 9 и 11 сентября
Один из самых сложных и зрелищных финалов конкурса "Московские мастера" в номинации "Лучший спасатель Москвы 2020 года" пройдет в среду и в пятницу, сообщили... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T00:35
2020-09-10T18:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
гочсипб
москва
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Один из самых сложных и зрелищных финалов конкурса "Московские мастера" в номинации "Лучший спасатель Москвы 2020 года" пройдет в среду и в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента <a href="https://ria.ru/organization_gochsipb" target="_blank">ГОЧСиПБ</a>.В среду, 9 сентября, специалисты посостязаются в спасательных работах на акватории Москвы-реки на базе поисково-спасательной станции "Строгино". В пятницу - в ликвидации последствий техногенной ЧС на базе учебно-тренировочного полигона ГКУ "ПСЦ" в Апаринках.В финальную программу конкурса входят состязания на поиск и подъем утопающего с глубины, оказание спасателями первой помощи пострадавшим, проведение поисково-спасательных работ и ликвидация последствий техногенной аварии, применение спасательного и специального снаряжения. Кроме того, спасатели посоревнуются в альпинистской подготовке и выполнении спасательных задач на высоте, в оказании первой помощи пострадавшим при взрыве."Также в программе применение спасательного оборудования и снаряжения; физическая подготовка и плаванье", - добавляется в сообщении.
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гочсипб, москва

Финал конкурса "Московские мастера" пройдет 9 и 11 сентября

00:35 09.09.2020 (обновлено: 18:32 10.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСоревнования по применению средств спасения в Москве
Соревнования по применению средств спасения в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Один из самых сложных и зрелищных финалов конкурса "Московские мастера" в номинации "Лучший спасатель Москвы 2020 года" пройдет в среду и в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
В среду, 9 сентября, специалисты посостязаются в спасательных работах на акватории Москвы-реки на базе поисково-спасательной станции "Строгино". В пятницу - в ликвидации последствий техногенной ЧС на базе учебно-тренировочного полигона ГКУ "ПСЦ" в Апаринках.
"В финале примут участие 20 сильнейших участников, победивших в отборочных этапах. Спасатели Пожарно-спасательного центра, Московского авиационного центра и Городской поисково-спасательного службы на водных объектах покажут профессиональное мастерство по спасению людей и оказанию им первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в сообщении.
В финальную программу конкурса входят состязания на поиск и подъем утопающего с глубины, оказание спасателями первой помощи пострадавшим, проведение поисково-спасательных работ и ликвидация последствий техногенной аварии, применение спасательного и специального снаряжения. Кроме того, спасатели посоревнуются в альпинистской подготовке и выполнении спасательных задач на высоте, в оказании первой помощи пострадавшим при взрыве.
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"Также в программе применение спасательного оборудования и снаряжения; физическая подготовка и плаванье", - добавляется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГОЧСиПБМосква
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