https://ria.ru/20200909/konkurs-1576989310.html

Полуфиналы "Большой перемены" стартовали в трех федеральных округах

Стартовала первая серия полуфиналов всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". Мероприятия будут проходить до 23 сентября 2020 года в... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:03

2020-09-09T15:03

2020-09-09T15:03

россия

роспатриотцентр

алексей комиссаров

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576988777_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_0da87c7af5ef665a2a7d7f9fbfd55361.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Стартовала первая серия полуфиналов всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". Мероприятия будут проходить до 23 сентября 2020 года в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах, сообщили в пресс-службе АНО "Россия – страна возможностей".Всего с 9 сентября по 25 октября состоится 18 полуфиналов. Они пройдут во всех федеральных округах и объединят 6000 старшеклассников. В каждом федеральном округе пройдет по два полуфинала: один – для учеников 8–9-х классов, другой – для десятиклассников. В Центральном округе полуфиналов будет четыре – по два для каждой возрастной группы."Сегодня мы открываем целую серию полуфиналов "Большой перемены". Они определят, кто из ребят отправится в ноябре на московский финал и поборется за главные призы конкурса. Каждое мероприятие пройдет в три смены и объединит порядка 600 школьников и педагогов – всего 112 команд", – сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.Все мероприятия будут объединены каналом прямой трансляции. Это позволит создать единое информационное онлайн-пространство полуфинальных испытаний, подключать топ-спикеров и обмениваться впечатлениями и информацией о ярких событиях каждого дня.Как отметила заместитель директора ФГБУ "Роспатриотцентр" Наталия Мандрова, участников полуфиналов ожидает насыщенная программа. В первый день конкурсанты примут участие в мотивационных сессиях, на следующий день начнется большая игра, в ходе которой школьникам предстоит решать кейсовые задания, которые подготовили для них ведущие компании и вузы страны. Кроме того, для конкурсантов в каждом полуфинале подготовлена специальная волонтерская программа, в которой они смогут проявить творческие способности."Участие в конкурсе дает возможность ребятам не только продемонстрировать свои навыки, но и получить новые знания и завести интересные знакомства. В Московскую область на первую смену полуфинала приехали 235 участников, из них почти 100 участников – школьники Подмосковья, остальные – из Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей", – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.Вторая серия полуфинальных испытаний будет проходить с 26 сентября по 9 октября в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах, а с 12 по 25 октября – в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Центральном ФО.Мероприятия полуфиналов пройдут на площадках круглогодичных детских центров с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Для обеспечения дистанции каждый полуфинал будет проходить в три смены, внутри каждой смены участники будут распределяться на два образовательных потока в соответствии с возрастной категорией. В каждой смене будут соревноваться участники нескольких направлений.По итогам всех полуфинальных испытаний будут отобраны 1200 школьников, которые поедут в начале ноябре на финал конкурса в Москву и смогут побороться за главные призы "Большой перемены": денежные премии и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Также все финалисты конкурса получат путевки в международный детский центр "Артек".Конкурс "Большая перемена" проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа ("Расскажи о главном!"), искусство и творчество ("Я творю!"), экология ("Сохраняй природу!"), среда обитания ("Меняй мир вокруг!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), наука и технологии ("Создавай будущее!"), добро ("Делай добро!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"), историческая память ("Помни!").Финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8–9-х классов и 300 десятиклассников. Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение – на ипотеку или бизнес-стартап, до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащихся 8–9-х классов премируют суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение гаджетов для обучения.

https://ria.ru/20200825/konkurs-1576303849.html

https://ria.ru/20200904/profstazhirovka-1576801656.html

https://ria.ru/20200906/lidery-1576837277.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роспатриотцентр, алексей комиссаров, общество