https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1577011548.html

Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Людмила Казак, адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, намерена обратиться к следствию с заявлением о... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T22:23

2020-09-09T22:23

2020-09-09T22:23

протесты в белоруссии

мария колесникова

виктор бабарико

госпогранкомитет белоруссии

минск

белоруссия

украина

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Людмила Казак, адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>, намерена обратиться к следствию с заявлением о проведении судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов, сообщила в среду пресс-служба экс-претендента на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>.Ранее следственный комитет Белоруссии сообщил, что члены президиума КС Мария Колесникова и Максим Знак являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Мария чувствует себя хорошо и бодро, несмотря на пережитый стресс за последние двое суток. В камере у нее шесть соседок. В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали. Адвокат намерена обращаться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении штаба по итогам встречи Колесниковой с ее адвокатом.В понедельник сторонники Колесниковой сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении оппозиционного политика. До этого в некоторых белорусских СМИ появились сообщения, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, было также размещено видео предполагаемого "похищения". Во вторник <a href="http://ria.ru/organization__171/" target="_blank" data-auto="true">Госпогранкомитет Белоруссии</a> сообщил, что представители совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, а Колесникова задержана.Ранее представители оппозиции Белоруссии, несогласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. В основной состав КС входят 75 человек. Они избрали президиум из семи человек, из которых сейчас в Минске на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Алексиевич</a>.

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576948779.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/zaderzhaniya-1577005533.html

Александр Невский Ну так друзья выкинули из машины на ходу, как не быть ушибам и ссадинам. Спасибо погранцам белоруским, что подобрали, а то так бы и валялась на нейтральной полосе, в двух шагах от цели - демократической Европейской Украины. 74

Степан Краснов Пить меньше надо...... 56

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минск

белоруссия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, виктор бабарико, госпогранкомитет белоруссии, минск, белоруссия, украина, в мире