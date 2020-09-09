https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576996891.html

Защита Колесниковой обжалует арест

Защита члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой собирается обжаловать ее арест в суде, сообщила журналистам ее адвокат... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:52

2020-09-09T16:52

2020-09-09T17:14

госпогранкомитет белоруссии

светлана алексиевич

украина

протесты в белоруссии

мария колесникова

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Защита члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> собирается обжаловать ее арест в суде, сообщила журналистам ее адвокат Людмила Казак.Члену президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой избрана мера пресечения в виде ареста, исходя из норм УПК можно предположить, что на десять суток, при этом неизвестно, с какого момента считаются эти сутки, сообщила Людмила Казак.Ранее отец Колесниковой сообщил РИА Новости, что она арестована по статье о призывах к захвату власти, ей грозит тюремный срок от двух до пяти лет.При этом непонятно, с какого момента считать десять суток - с утра понедельника, когда Колесникова была задержана в центре Минска, или ночи вторника, когда произошел инцидент на границе с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>. "А вот тут вопрос, надо разбираться - нет у нее на руках документов, из которых видно, когда она была задержана. Есть только постановление об избрании меры пресечения. Ни одного документа, что она была задержана там-то и в такое-то время", - уточнила адвокат.В понедельник сторонники Колесниковой сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении оппозиционного политика. До этого в некоторых белорусских СМИ появились сообщения, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска, было также размещено видео предполагаемого "похищения". Во вторник <a href="http://ria.ru/organization__171/" target="_blank" data-auto="true">Госпогранкомитет Белоруссии</a> сообщил, что представители совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а Колесникова задержана.Ранее из штаба на улице Веры Хоружей неизвестные в масках увезли члена президиума совета оппозиции Максима Знака. Адвокат Знака сообщил, что в отношении его подзащитного проводятся следственные действия в центральном аппарате СК.В основной состав КС входят 75 человек. Они избрали президиум из семи человек, из которых сейчас в Минске на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Алексиевич</a>. Ранее Знак отмечал, что голосования за те или иные решения идут через чат в Telegram, а также рассказал, что в ближайшие дни будет доформирован основной состав совета - до 110 человек.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/kolesnikova-1576995265.html

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576948779.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпогранкомитет белоруссии, светлана алексиевич, украина, мария колесникова, белоруссия, в мире