https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576980550.html

Мария Колесникова находится в СИЗО в Минске

Защита члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой сообщила, что она находится в следственном изоляторе. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:56

2020-09-09T12:56

2020-09-09T15:06

виктор бабарико

госпогранкомитет белоруссии

александр лукашенко

украина

протесты в белоруссии

мария колесникова

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Защита члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> сообщила, что она находится в следственном изоляторе.Ранее в штабе бывшего претендента на пост главы Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> сообщили, что Колесникова находится в СИЗО №1 на улице Володарского.Со своей стороны адвокат Казак отметила, что помещение Колесниковой в СИЗО, вероятнее всего, означает, что у оппозиционерки теперь есть процессуальный статус подозреваемой. "Раз она в СИЗО, как минимум, она подозреваемая", - сказала Казак.По ее словам, речь, вероятно, идет об уголовном деле, возбужденном по факту создания Координационного совета.В основной состав КС входят 75 человек. Они избрали президиум из семи человек, из которых сейчас в Минске на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Ранее член президиума Максим Знак отмечал, что голосования за те или иные решения идут через чат в Telegram, а также рассказал, что в ближайшие дни будет доформирован основной состав совета - до 110 человек. Самого Знака в среду из штаба на улице Веры Хоружей увезли неизвестные в масках. Адвокат Знака сообщил, что СК проводит в отношении Знака следственные действия.В понедельник сторонники Колесниковой сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении оппозиционного политика. До этого в некоторых белорусских СМИ появились сообщения, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска, было также размещено видео предполагаемого "похищения". Во вторник <a href="http://ria.ru/organization__171/" target="_blank" data-auto="true">Госпогранкомитет Белоруссии</a> сообщил, что представители совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, а Колесникова задержана.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576960867.html

Hellhound . Ну в принципе известная флейтистка нигде не пропадёт. 197

Natalia Bikowa Беречь надо было, беречь. Потеряли? Милиция нашла. 164

48

украина

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор бабарико, госпогранкомитет белоруссии, александр лукашенко, украина, мария колесникова, белоруссия, в мире