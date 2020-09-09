Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576976538.html
Адвокаты и родные Колесниковой не знают о ее местонахождении
Адвокаты и родные задержанной члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой до сих пор не знают о ее местонахождении,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:15
2020-09-09T12:15
протесты в белоруссии
мария колесникова
госпогранкомитет белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866430_0:77:3072:1805_1400x0_80_0_0_97b30ac40fd3d2b1fbcc30cfe9d947b5.jpg
<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Адвокаты и родные задержанной члена президиума координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> до сих пор не знают о ее местонахождении, говорится в распространенном в среду заявлении совета.В понедельник сторонники Колесниковой сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении оппозиционного политика. До этого в некоторых белорусских СМИ появились сообщения, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска, было также размещено видео предполагаемого "похищения". Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что представители совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а Колесникова задержана.В совете также утверждают, что "власть вместо того, чтобы начать диалог, продолжает действовать с помощью силы, угроз, запугивания и давления". "Координационный совет требует немедленно освободить Марию Колесникову, Максима Знака, <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Дылевского</a>, Лилию Власову, а также подтвердить возможность свободного возвращения Ольги Ковальковой, <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павла Латушко</a>, Светланы Тихановской, Ивана Кравцова и Антона Родненкова в Беларусь", - подчеркивается в заявлении.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576968417.html
5
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866430_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_2797cc1ecf5f8115107e6c3c0521bf4b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария колесникова, госпогранкомитет белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире

Адвокаты и родные Колесниковой не знают о ее местонахождении

12:15 09.09.2020
539
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Мария Колесникова
МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Адвокаты и родные задержанной члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой до сих пор не знают о ее местонахождении, говорится в распространенном в среду заявлении совета.
В понедельник сторонники Колесниковой сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении оппозиционного политика. До этого в некоторых белорусских СМИ появились сообщения, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска, было также размещено видео предполагаемого "похищения". Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что представители совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а Колесникова задержана.
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
"Прошли точку невозврата". Что на самом деле случилось с Колесниковой
"Утром также стало известно, что у Марии Колесниковой, члена президиума КС, проходит обыск. Вместе с тем адвокаты и родные Марии до сих пор не знают ее точное местонахождение", - говорится в сообщении совета.
В совете также утверждают, что "власть вместо того, чтобы начать диалог, продолжает действовать с помощью силы, угроз, запугивания и давления". "Координационный совет требует немедленно освободить Марию Колесникову, Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову, а также подтвердить возможность свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко, Светланы Тихановской, Ивана Кравцова и Антона Родненкова в Беларусь", - подчеркивается в заявлении.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 09:49
Эксперт: США введут санкции против Минска из-за ситуации с Колесниковой
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
8110021
Обсудить 5
Протесты в БелоруссииМария КолесниковаГоспогранкомитет БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко заявил, что не собирается бежать из страны
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Ефремов отказался от адвоката
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон снял маску, чтобы прокашляться во время выступления
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назначил нового генпрокурора Белоруссии
Акция рабочих на Минском заводе колесных тягачей
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке "задурить" голову рабочим
Белорусский оппозиционер Знак садится в машину в сопровождении неизвестных
Член КС Белоруссии Знак вышел из дома в сопровождении неизвестных
Лауреат Нобелевской премии по литературе, член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич у здания Следственного комитета в Минске
Алексиевич заявила, что не будет покидать Белоруссию
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов
Задержан замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко рассказал о последствиях вступления Белоруссии в НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал организаторов белорусских протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко заявил о необходимости крепкого лидера в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов
Люди переходят улицу
В ОП заявили об угрожающем характере потребления наркотиков в России
Московский Кремль
В Кремле обеспокоены исчезновениями людей в Белоруссии
Сотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске
Силовики изъяли компьютеры и документы после обыска в штабе Бабарико
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния