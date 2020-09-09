https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576976538.html

Адвокаты и родные Колесниковой не знают о ее местонахождении

Адвокаты и родные задержанной члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой до сих пор не знают о ее местонахождении,... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:15

2020-09-09T12:15

2020-09-09T12:15

протесты в белоруссии

мария колесникова

госпогранкомитет белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

украина

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Адвокаты и родные задержанной члена президиума координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> до сих пор не знают о ее местонахождении, говорится в распространенном в среду заявлении совета.В понедельник сторонники Колесниковой сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении оппозиционного политика. До этого в некоторых белорусских СМИ появились сообщения, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска, было также размещено видео предполагаемого "похищения". Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что представители совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а Колесникова задержана.В совете также утверждают, что "власть вместо того, чтобы начать диалог, продолжает действовать с помощью силы, угроз, запугивания и давления". "Координационный совет требует немедленно освободить Марию Колесникову, Максима Знака, <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Дылевского</a>, Лилию Власову, а также подтвердить возможность свободного возвращения Ольги Ковальковой, <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павла Латушко</a>, Светланы Тихановской, Ивана Кравцова и Антона Родненкова в Беларусь", - подчеркивается в заявлении.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html

https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576968417.html

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белоруссия

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, госпогранкомитет белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире