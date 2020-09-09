https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576969003.html

Адвокат Колесниковой подаст жалобу в Генпрокуратуру Белоруссии

Адвокат члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой Людмила Казак заявила РИА Новости, что подаст жалобу в Генпрокуратуру... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:06

2020-09-09T10:06

2020-09-09T10:06

протесты в белоруссии

мария колесникова

белоруссия

украина

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Адвокат члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> Людмила Казак заявила РИА Новости, что подаст жалобу в Генпрокуратуру на противодействие оказанию юрпомощи.Во вторник Казак попросила Госпогранкомитет республики уведомить о проводимых с клиентом процедурах, ведомство, по ее данным, обещало информировать, если в отношении политика ведется административный процесс.Она также отметила, что местонахождение Колесниковой по-прежнему неизвестно, из Госпогранкомитета Белоруссии ответ адвокатом не получен.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве обвинили власти в организации их выезда из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/lukashenko-1576942424.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, белоруссия, украина, в мире