Адвокат Колесниковой подаст жалобу в Генпрокуратуру Белоруссии
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Адвокат члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой Людмила Казак заявила РИА Новости, что подаст жалобу в Генпрокуратуру на противодействие оказанию юрпомощи.
Во вторник Казак попросила Госпогранкомитет республики уведомить о проводимых с клиентом процедурах, ведомство, по ее данным, обещало информировать, если в отношении политика ведется административный процесс.
"Сейчас готовлю жалобу в генеральную прокуратуру Беларуси и в республиканскую коллегию адвокатов, чтобы посодействовали как-то решению этого вопроса. В прокуратуру жалоба будет сегодня направлена по поводу противодействия оказанию юридической помощи клиенту", - сказала Казак.
Она также отметила, что местонахождение Колесниковой по-прежнему неизвестно, из Госпогранкомитета Белоруссии ответ адвокатом не получен.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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