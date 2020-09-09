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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576967041.html
Соратники Колесниковой до сих пор не знают о ее местонахождении
Представитель координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов заявил, что ему и его соратнику Антону Родненкову до сих пор не известно, где находится РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T09:13
2020-09-09T09:40
киев
протесты в белоруссии
мария колесникова
белоруссия
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Представитель координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов заявил, что ему и его соратнику Антону Родненкову до сих пор не известно, где находится член президиума совета <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a>.В свою очередь Родненков добавил, что адвокаты Колесниковой пытаются ее найти.Также Родненков заявил, что он и Кравцов пока не встречались с украинскими политиками, таких планов у них не было.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве обвинили власти в организации их выезда из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/lukashenko-1576942424.html
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
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киев, мария колесникова, белоруссия, украина, в мире

Соратники Колесниковой до сих пор не знают о ее местонахождении

09:13 09.09.2020 (обновлено: 09:40 09.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Мария Колесникова
КИЕВ, 9 сен – РИА Новости. Представитель координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов заявил, что ему и его соратнику Антону Родненкову до сих пор не известно, где находится член президиума совета Мария Колесникова.

"До сих пор не известно, где находится Мария Колесникова, в каком статусе она находится, предъявлено ей какое-то обвинение. Это очень большая проблема, и мы призываем всех, кто может как-то повлиять на это, повлиять на это как можно быстрее", - сказал Кравцов в эфире телеканала "Украина24" в среду утром.

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В свою очередь Родненков добавил, что адвокаты Колесниковой пытаются ее найти.
Также Родненков заявил, что он и Кравцов пока не встречались с украинскими политиками, таких планов у них не было.
"С украинским политикумом мы пока не встречались, и таких планов у нас не было, и мы не пытались это как-то организовать", - сказал Родненков.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана.
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Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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Протесты в БелоруссииКиевМария КолесниковаБелоруссияУкраинаВ мире
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