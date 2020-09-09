Соратники Колесниковой до сих пор не знают о ее местонахождении
09:13 09.09.2020 (обновлено: 09:40 09.09.2020)
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Мария Колесникова
КИЕВ, 9 сен – РИА Новости. Представитель координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов заявил, что ему и его соратнику Антону Родненкову до сих пор не известно, где находится член президиума совета Мария Колесникова.
"До сих пор не известно, где находится Мария Колесникова, в каком статусе она находится, предъявлено ей какое-то обвинение. Это очень большая проблема, и мы призываем всех, кто может как-то повлиять на это, повлиять на это как можно быстрее", - сказал Кравцов в эфире телеканала "Украина24" в среду утром.
В свою очередь Родненков добавил, что адвокаты Колесниковой пытаются ее найти.
Также Родненков заявил, что он и Кравцов пока не встречались с украинскими политиками, таких планов у них не было.
"С украинским политикумом мы пока не встречались, и таких планов у нас не было, и мы не пытались это как-то организовать", - сказал Родненков.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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