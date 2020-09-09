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https://ria.ru/20200909/kharvud-1576963657.html
Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
Британский драматург и лауреат премии "Оскар" за лучший адаптированный сценарий Рональд Харвуд скончался в возрасте 85 лет, сообщает издание Telegraph со... РИА Новости, 09.09.2020
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Британский драматург и лауреат премии "Оскар" за лучший адаптированный сценарий Рональд Харвуд скончался в возрасте 85 лет, сообщает издание <a href="https://www.telegraph.co.uk/" target="_blank">Telegraph</a> со ссылкой на заявление семьи.По словам семьи сценариста, Харвуд умер во вторник в своем доме в Сассексе.Харвуд в 2003 году был удостоен премии "Оскар" за фильм "Пианист" в номинации "Лучший адаптированный сценарий", а в 2008 году он получил награду BAFTA за сценарий к фильму "Скафандр и бабочка". В 2010 году сценарист получил рыцарский титул.
https://ria.ru/20200503/1570909176.html
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великобритания, в мире

Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет

02:20 09.09.2020
989
© AP Photo / Jon FurnissБританский сценарист Рональд Харвуд
Британский сценарист Рональд Харвуд - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Jon Furniss
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Британский драматург и лауреат премии "Оскар" за лучший адаптированный сценарий Рональд Харвуд скончался в возрасте 85 лет, сообщает издание Telegraph со ссылкой на заявление семьи.
По словам семьи сценариста, Харвуд умер во вторник в своем доме в Сассексе.
Харвуд в 2003 году был удостоен премии "Оскар" за фильм "Пианист" в номинации "Лучший адаптированный сценарий", а в 2008 году он получил награду BAFTA за сценарий к фильму "Скафандр и бабочка". В 2010 году сценарист получил рыцарский титул.
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