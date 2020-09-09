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https://ria.ru/20200909/kardashians-1576970087.html
Ким Кардашьян объявила, что реалити-шоу с ее семьей закрывается
Телезвезда Ким Кардашьян шокировала поклонников, объявив в твиттере, что культовое реалити-шоу "Семейство Кардашян" закрывается после 14 лет в эфире... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:42
2020-09-09T11:42
культура
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шоу-бизнес
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звезды
кимберли кардашян
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Телезвезда Ким Кардашьян шокировала поклонников, объявив в твиттере, что культовое реалити-шоу "Семейство Кардашян" закрывается после 14 лет в эфире. Окончательно это произойдет в начале следующего года, когда выйдет финальный сезон.Реалити-шоу помогло Ким и ее родным, в том числе сестрам Кортни, Хлои, Кайли и Кендалл, получить всемирную известность и построить успешную карьеру в мире моды и красоты. И хотя серьезных причин для завершения "Семейства Кардашьян" не было, в Daily Mail <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8711609/Keeping-Kardashians-14-years-air-Kim-announces.html" target="_blank">уточняют</a>, что организаторы программы уважают решение телезвезд.На протяжении всех этих лет в шоу рассказывалось о ключевых событиях в личной и профессиональной жизни знаменитой калифорнийской семьи.
https://ria.ru/20200529/1572196092.html
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новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, кимберли кардашян

Ким Кардашьян объявила, что реалити-шоу с ее семьей закрывается

11:42 09.09.2020
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцАмериканская модель, актриса Ким Кардашьян во время форума Всемирного конгресса информационных технологий в Ереване
Американская модель, актриса Ким Кардашьян во время форума Всемирного конгресса информационных технологий в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Телезвезда Ким Кардашьян шокировала поклонников, объявив в твиттере, что культовое реалити-шоу "Семейство Кардашян" закрывается после 14 лет в эфире. Окончательно это произойдет в начале следующего года, когда выйдет финальный сезон.

"Через 14 лет, 20 сезонов, сотни эпизодов и несколько дополнительных шоу мы всей семьей решили закончить это особенное путешествие, — говорится в совместном заявлении. — Мы бесконечно благодарны всем, кто следил за нами все эти годы, как в хорошие, так и в трудные времена".

Реалити-шоу помогло Ким и ее родным, в том числе сестрам Кортни, Хлои, Кайли и Кендалл, получить всемирную известность и построить успешную карьеру в мире моды и красоты. И хотя серьезных причин для завершения "Семейства Кардашьян" не было, в Daily Mail уточняют, что организаторы программы уважают решение телезвезд.
На протяжении всех этих лет в шоу рассказывалось о ключевых событиях в личной и профессиональной жизни знаменитой калифорнийской семьи.
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КультураНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыКимберли Кардашян
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