https://ria.ru/20200909/kardashians-1576970087.html

Ким Кардашьян объявила, что реалити-шоу с ее семьей закрывается

Телезвезда Ким Кардашьян шокировала поклонников, объявив в твиттере, что культовое реалити-шоу "Семейство Кардашян" закрывается после 14 лет в эфире... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T11:42

2020-09-09T11:42

2020-09-09T11:42

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кимберли кардашян

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Телезвезда Ким Кардашьян шокировала поклонников, объявив в твиттере, что культовое реалити-шоу "Семейство Кардашян" закрывается после 14 лет в эфире. Окончательно это произойдет в начале следующего года, когда выйдет финальный сезон.Реалити-шоу помогло Ким и ее родным, в том числе сестрам Кортни, Хлои, Кайли и Кендалл, получить всемирную известность и построить успешную карьеру в мире моды и красоты. И хотя серьезных причин для завершения "Семейства Кардашьян" не было, в Daily Mail <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8711609/Keeping-Kardashians-14-years-air-Kim-announces.html" target="_blank">уточняют</a>, что организаторы программы уважают решение телезвезд.На протяжении всех этих лет в шоу рассказывалось о ключевых событиях в личной и профессиональной жизни знаменитой калифорнийской семьи.

https://ria.ru/20200529/1572196092.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, кимберли кардашян