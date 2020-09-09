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https://ria.ru/20200909/kanalizatsiya-1577005905.html
В микрорайоне Кургана начали второй этап строительства канализации
В Кургане приступают ко второму этапу строительства канализационных сетей в Восточном микрорайоне города, сообщает пресс- служба правительства Курганской... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T19:22
2020-09-09T19:22
вадим шумков
курган
курганская область
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<strong>КУРГАН, 9 сен- РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Kurgan/" target="_blank" data-auto="true">Кургане</a> приступают ко второму этапу строительства канализационных сетей в Восточном микрорайоне города, сообщает пресс- служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Kurganskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курганской области</a>."В сентябре подрядная организация приступает ко второму этапу строительства канализационных сетей в Восточном микрорайоне города. Будет осуществлена поставка блочной канализационной насосной станции от завода-изготовителя. В настоящее время готовится площадка для монтажа насосной станции", — говорится в сообщении.Строительство канализации в Восточном микрорайоне началось в апреле текущего года по поручению губернатора Курганской области <a href="http://ria.ru/person_Vadim_SHumkov/" target="_blank" data-auto="true">Вадима Шумкова</a>. Район сейчас оборудован только септиками, что создает неудобства гражданам и мешает развитию города. В микрорайоне проживает около 17 тысяч жителей областного центра, которые в итоге получат возможность подключить свои дома к централизованной канализации.Проект строительства канализации разбит на 2 этапа. Первый этап – это строительство двух напорных коллекторов общей протяженностью более 7 километров. Второй этап – строительство насосной станции и самотечных сетей канализации в границах улиц Достоевского, Гайдара, Крутикова, Лазо, Герцена, Фрунзе. Общая протяженность строящейся самотечной и хозфекальной канализации - более 4 километров.Строительство канализационных сетей в соответствии с контрактом должно быть завершено не позднее 10 декабря 2020 года."120 миллионов рублей вкладывает правительство Курганской области вместе с городом в этот проект. Это даст возможность уже со следующего года переключить многоквартирные дома и социальные объекты к централизованной системе канализации", — привели в пресс-службе слова главы региона.
https://realty.ria.ru/20200609/1572675056.html
курган
курганская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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вадим шумков, курган, курганская область

В микрорайоне Кургана начали второй этап строительства канализации

19:22 09.09.2020
17
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОчистка от мусора ливневой канализации в Казани
Очистка от мусора ливневой канализации в Казани - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КУРГАН, 9 сен- РИА Новости. В Кургане приступают ко второму этапу строительства канализационных сетей в Восточном микрорайоне города, сообщает пресс- служба правительства Курганской области.
"В сентябре подрядная организация приступает ко второму этапу строительства канализационных сетей в Восточном микрорайоне города. Будет осуществлена поставка блочной канализационной насосной станции от завода-изготовителя. В настоящее время готовится площадка для монтажа насосной станции", — говорится в сообщении.
Строительство канализации в Восточном микрорайоне началось в апреле текущего года по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Район сейчас оборудован только септиками, что создает неудобства гражданам и мешает развитию города. В микрорайоне проживает около 17 тысяч жителей областного центра, которые в итоге получат возможность подключить свои дома к централизованной канализации.
Проект строительства канализации разбит на 2 этапа. Первый этап – это строительство двух напорных коллекторов общей протяженностью более 7 километров. Второй этап – строительство насосной станции и самотечных сетей канализации в границах улиц Достоевского, Гайдара, Крутикова, Лазо, Герцена, Фрунзе. Общая протяженность строящейся самотечной и хозфекальной канализации - более 4 километров.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.06.2020
9 июня, 12:07
Курганская область получит 500 млн рублей на модернизацию инфраструктуры
Строительство канализационных сетей в соответствии с контрактом должно быть завершено не позднее 10 декабря 2020 года.
"120 миллионов рублей вкладывает правительство Курганской области вместе с городом в этот проект. Это даст возможность уже со следующего года переключить многоквартирные дома и социальные объекты к централизованной системе канализации", — привели в пресс-службе слова главы региона.
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Вадим ШумковКурганКурганская область
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