https://ria.ru/20200909/gorillaz-1576922568.html

В новом сингле Gorillaz появится Роберт Смит из The Cure

Британская виртуальная группа Gorillaz рассказала в своем аккаунте в твиттере, что в их новом сингле примет участие Роберт Смит из The Cure. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T05:33

2020-09-09T05:33

2020-09-09T05:33

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости</strong>. Британская виртуальная группа Gorillaz <a href="https://twitter.com/gorillaz/status/1303044435933048833?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1303044435933048833%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Fgorillaz-tease-upcoming-new-single-featuring-the-cures-robert-smith-2747418" target="_blank">рассказала</a> в своем аккаунте в твиттере, что в их новом сингле примет участие Роберт Смит из The Cure. Это будет следующая работа группы в серии “Song Machine”, в которой участвуют приглашенные музыканты. О проекте было объявлено в январе текущего года, он состоит из десяти эпизодов и приурочен к двадцатилетию коллектива. Предыдущий релиз назывался “PAC-MAN”, и в его записи участвовал рэпер ScHoolboy Q.Над более ранними выпусками “Song Machine” работали рэперы Slowthai и Octavian, группы Slaves и Georgia, малийская певица и актриса Фатумата Диавара, основатель Joy Division Питер Хук. Также по случаю своего 20-летнего юбилея группа готовит к выходу сборник комиксов ALMANAC. Предполагается, что он будет ежегодным. Первый выпуск ожидается в октябре текущего года.

https://ria.ru/20200610/1572736270.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес