https://ria.ru/20200909/gorillaz-1576922568.html
В новом сингле Gorillaz появится Роберт Смит из The Cure
Британская виртуальная группа Gorillaz рассказала в своем аккаунте в твиттере, что в их новом сингле примет участие Роберт Смит из The Cure. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T05:33
2020-09-09T05:33
2020-09-09T05:33
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости</strong>. Британская виртуальная группа Gorillaz <a href="https://twitter.com/gorillaz/status/1303044435933048833?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1303044435933048833%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Fgorillaz-tease-upcoming-new-single-featuring-the-cures-robert-smith-2747418" target="_blank">рассказала</a> в своем аккаунте в твиттере, что в их новом сингле примет участие Роберт Смит из The Cure. Это будет следующая работа группы в серии “Song Machine”, в которой участвуют приглашенные музыканты. О проекте было объявлено в январе текущего года, он состоит из десяти эпизодов и приурочен к двадцатилетию коллектива. Предыдущий релиз назывался “PAC-MAN”, и в его записи участвовал рэпер ScHoolboy Q.Над более ранними выпусками “Song Machine” работали рэперы Slowthai и Octavian, группы Slaves и Georgia, малийская певица и актриса Фатумата Диавара, основатель Joy Division Питер Хук. Также по случаю своего 20-летнего юбилея группа готовит к выходу сборник комиксов ALMANAC. Предполагается, что он будет ежегодным. Первый выпуск ожидается в октябре текущего года.
https://ria.ru/20200610/1572736270.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, шоу-бизнес
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости
. Британская виртуальная группа Gorillaz рассказала
в своем аккаунте в твиттере, что в их новом сингле примет участие Роберт Смит из The Cure.
Это будет следующая работа группы в серии “Song Machine”, в которой участвуют приглашенные музыканты. О проекте было объявлено в январе текущего года, он состоит из десяти эпизодов и приурочен к двадцатилетию коллектива.
Предыдущий релиз назывался “PAC-MAN”, и в его записи участвовал рэпер ScHoolboy Q.
Над более ранними выпусками “Song Machine” работали рэперы Slowthai и Octavian, группы Slaves и Georgia, малийская певица и актриса Фатумата Диавара, основатель Joy Division Питер Хук.
Также по случаю своего 20-летнего юбилея группа готовит к выходу сборник комиксов ALMANAC. Предполагается, что он будет ежегодным. Первый выпуск ожидается в октябре текущего года.