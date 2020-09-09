https://ria.ru/20200909/gazoprovod-1576982156.html

Рябков призвал не выдвигать России ультиматумы по "Северному потоку — 2"

Москва призывает не пытаться предъявлять ей ультиматумы по проекту "Северный поток — 2", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя позицию США по этому... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:19

2020-09-09T13:19

2020-09-09T14:07

россия

северный поток — 2

сергей рябков

сша

политика

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Москва призывает не пытаться предъявлять ей ультиматумы по проекту "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северный поток — 2</a>", заявил замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>, комментируя позицию США по этому вопросу."Я меньше всего хотел бы давать какие-то прогнозы, я просто хочу подчеркнуть, что мы призываем подходить ко всем этим сюжетам предельно ответственно и не пытаться нам, Российской Федерации, предъявлять какие-то ультиматумы", - сказал Рябков журналистам."Мы тоже можем такие ультиматумы выдвигать, но как вы, видимо, заметили, ничего подобного в арсенале российской внешнеполитической службы, в арсенале российской дипломатии нет", - заявил он.Дипломат напомнил, что судьба "Северного потока — 2" была непростой и до нынешних событий, "во многом из-за догматической линии Вашингтона на срыв этого проекта".Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.

https://ria.ru/20200908/potok-1576926463.html

Степан Краснов Боитесь, вот и не выдвигает. 15

Егор Панкратов Все сразу испугались. Рябков сказал...... 13

2

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, сергей рябков, сша, политика