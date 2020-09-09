https://ria.ru/20200909/gazoprovod-1576982156.html
Рябков призвал не выдвигать России ультиматумы по "Северному потоку — 2"
Москва призывает не пытаться предъявлять ей ультиматумы по проекту "Северный поток — 2", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя позицию США по этому... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:19
2020-09-09T13:19
2020-09-09T14:07
россия
северный поток — 2
сергей рябков
сша
политика
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Москва призывает не пытаться предъявлять ей ультиматумы по проекту "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северный поток — 2</a>", заявил замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>, комментируя позицию США по этому вопросу."Я меньше всего хотел бы давать какие-то прогнозы, я просто хочу подчеркнуть, что мы призываем подходить ко всем этим сюжетам предельно ответственно и не пытаться нам, Российской Федерации, предъявлять какие-то ультиматумы", - сказал Рябков журналистам."Мы тоже можем такие ультиматумы выдвигать, но как вы, видимо, заметили, ничего подобного в арсенале российской внешнеполитической службы, в арсенале российской дипломатии нет", - заявил он.Дипломат напомнил, что судьба "Северного потока — 2" была непростой и до нынешних событий, "во многом из-за догматической линии Вашингтона на срыв этого проекта".Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
https://ria.ru/20200908/potok-1576926463.html
Степан Краснов
Боитесь, вот и не выдвигает.
15
Егор Панкратов
Все сразу испугались. Рябков сказал......
13
2
россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный поток — 2, сергей рябков, сша, политика
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Москва призывает не пытаться предъявлять ей ультиматумы по проекту "Северный поток — 2
", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
, комментируя позицию США по этому вопросу.
"Я меньше всего хотел бы давать какие-то прогнозы, я просто хочу подчеркнуть, что мы призываем подходить ко всем этим сюжетам предельно ответственно и не пытаться нам, Российской Федерации, предъявлять какие-то ультиматумы", - сказал Рябков журналистам.
"Мы тоже можем такие ультиматумы выдвигать, но как вы, видимо, заметили, ничего подобного в арсенале российской внешнеполитической службы, в арсенале российской дипломатии нет", - заявил он.
Дипломат напомнил, что судьба "Северного потока — 2" была непростой и до нынешних событий, "во многом из-за догматической линии Вашингтона на срыв этого проекта".
"Это пример того, когда Вашингтон без стеснений, без каких-то колебаний, без малейших попыток что-то закамуфлировать, откровенно заявляет о том, что по геополитическим соображениям проект должен быть сорван, а кто придерживается иной точки зрения, тот автоматически рискует оказаться объектом американских санкций. Это совершенно неприемлемая постановка вопроса в принципе со всех точек зрения", - подчеркнул он.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"