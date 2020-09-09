Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/gazoprovod-1576972717.html
Эксперт оценил возможность альтернативы "Северному потоку — 2" для Европы
Газопровод между Данией и Польшей Baltic Pipe не сможет сравниться с мощностями "Северного потока 2" и стать Европе заменой этому проекту, прокомментировал РИА... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:14
2020-09-09T11:14
госпитализация алексея навального
северный поток — 2
дональд трамп
алексей навальный
ангела меркель
польша
европа
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149689/18/1496891855_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c9b3195c1f0cf09d3b4f562f8ed714af.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Газопровод между Данией и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> Baltic Pipe не сможет сравниться с мощностями "Северного потока 2" и стать Европе заменой этому проекту, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в среду заявил, что страна готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока 2".Капитонов также отметил, что под "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" разрабатываются новые стадии уникального Бованенковского, а в перспективе и Харасавейского месторождений на Ямале. В орбите же Baltic Pipe таких ресурсов газа нет, а имеющиеся ещё только предстоит разработать."Газопровод Baltic Pipe это один из и крайне ограниченный вариант диверсификации поставок, в то время как "Северный поток 2" способен в значительной степени укрепить энергобезопасность ФРГ и Европы", - заключил аналитик.Ряд политиков в Германии высказались за остановку проекта "Северный поток 2" в связи с ситуацией вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Во вторник канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что решение по "Северному потоку 2" пока не принято, реакция на дело Навального должна иметь общеевропейский характер, и она последует после разъяснений российской стороны. В госдепе <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ранее призвали Германию пересмотреть сотрудничество с РФ по "Северному потоку 2". Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит идею остановки реализации проекта.
https://ria.ru/20200908/sanktsii-1576919433.html
польша
европа
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149689/18/1496891855_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2e8604c6e176ae9cb55dbb79ab6deabd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, северный поток — 2, дональд трамп, алексей навальный, ангела меркель, польша, европа, сша, экономика

Эксперт оценил возможность альтернативы "Северному потоку — 2" для Европы

11:14 09.09.2020
391
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПодготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта "Северный поток" в порту Визби на острове Готланд
Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта Северный поток в порту Визби на острове Готланд - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта "Северный поток" в порту Визби на острове Готланд. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Газопровод между Данией и Польшей Baltic Pipe не сможет сравниться с мощностями "Северного потока 2" и стать Европе заменой этому проекту, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в среду заявил, что страна готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока 2".
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 11:28
Эксперт рассказал, когда США введут санкции против "Северного потока — 2"
"Замена почти готового "Северного потока 2" газопроводом Baltic Pipe, который находится только в самом начале реализации, неравноценна. По "Северному потоку 2" в Германию возможно поставить 55-60 миллиардов кубометров газа в год - это свыше 60% потребностей страны в газе. Baltic Pipe же даст только 10 миллиардов кубометров норвежского газа Польше, и определенные объемы этого газа понадобятся самой Варшаве, учитывая стремление страны диверсифицироваться от российских поставок", - пояснил эксперт.
Капитонов также отметил, что под "Северный поток 2" разрабатываются новые стадии уникального Бованенковского, а в перспективе и Харасавейского месторождений на Ямале. В орбите же Baltic Pipe таких ресурсов газа нет, а имеющиеся ещё только предстоит разработать.
"Газопровод Baltic Pipe это один из и крайне ограниченный вариант диверсификации поставок, в то время как "Северный поток 2" способен в значительной степени укрепить энергобезопасность ФРГ и Европы", - заключил аналитик.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
Ряд политиков в Германии высказались за остановку проекта "Северный поток 2" в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что решение по "Северному потоку 2" пока не принято, реакция на дело Навального должна иметь общеевропейский характер, и она последует после разъяснений российской стороны. В госдепе США ранее призвали Германию пересмотреть сотрудничество с РФ по "Северному потоку 2". Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит идею остановки реализации проекта.
1300000
Обсудить 0
Госпитализация Алексея НавальногоСеверный поток — 2Дональд ТрампАлексей НавальныйАнгела МеркельПольшаЕвропаСШАЭкономика
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22В Общественной палате оценили идею сделать 31 декабря выходным
11:17В Чехии пассажирский поезд столкнулся с техсоставом
11:17Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
11:14Эксперт оценил возможность альтернативы "Северному потоку — 2" для Европы
11:11В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака
11:11В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов
11:10В Госдуме прокомментировали обращение Тихановской к россиянам
11:06Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском
10:59СМИ: Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе
10:56В Минске в дом, где живет Колесникова, зашли люди в масках
10:52В Симферополе подачу воды по графику могут сохранить до весны
10:45Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
10:38Названы регионы, где нет прироста по коронавирусу
10:37В России за сутки 6409 человек вылечились от коронавируса
10:36В России за сутки умерли 142 пациента с коронавирусом
10:36В Москве за сутки выявили 642 новых случая коронавируса
10:32В России выявили 5218 новых случаев заражения коронавирусом
10:32"Ведомости": замглавы Минэнерго задержали по подозрению в мошенничестве
10:32Неизвестные в штабе Бабарико не пустили милиционеров на место обыска
10:31Немецкие медики не связывались с омскими врачами по состоянию Навального
Лента новостейМолния