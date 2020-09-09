Эксперт оценил возможность альтернативы "Северному потоку — 2" для Европы
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПодготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта "Северный поток" в порту Визби на острове Готланд
Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта "Северный поток" в порту Визби на острове Готланд. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Газопровод между Данией и Польшей Baltic Pipe не сможет сравниться с мощностями "Северного потока 2" и стать Европе заменой этому проекту, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в среду заявил, что страна готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока 2".
"Замена почти готового "Северного потока 2" газопроводом Baltic Pipe, который находится только в самом начале реализации, неравноценна. По "Северному потоку 2" в Германию возможно поставить 55-60 миллиардов кубометров газа в год - это свыше 60% потребностей страны в газе. Baltic Pipe же даст только 10 миллиардов кубометров норвежского газа Польше, и определенные объемы этого газа понадобятся самой Варшаве, учитывая стремление страны диверсифицироваться от российских поставок", - пояснил эксперт.
Капитонов также отметил, что под "Северный поток 2" разрабатываются новые стадии уникального Бованенковского, а в перспективе и Харасавейского месторождений на Ямале. В орбите же Baltic Pipe таких ресурсов газа нет, а имеющиеся ещё только предстоит разработать.
"Газопровод Baltic Pipe это один из и крайне ограниченный вариант диверсификации поставок, в то время как "Северный поток 2" способен в значительной степени укрепить энергобезопасность ФРГ и Европы", - заключил аналитик.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"
Ряд политиков в Германии высказались за остановку проекта "Северный поток 2" в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что решение по "Северному потоку 2" пока не принято, реакция на дело Навального должна иметь общеевропейский характер, и она последует после разъяснений российской стороны. В госдепе США ранее призвали Германию пересмотреть сотрудничество с РФ по "Северному потоку 2". Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит идею остановки реализации проекта.