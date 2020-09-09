https://ria.ru/20200909/gazoprovod-1576972717.html

Эксперт оценил возможность альтернативы "Северному потоку — 2" для Европы

Газопровод между Данией и Польшей Baltic Pipe не сможет сравниться с мощностями "Северного потока 2" и стать Европе заменой этому проекту, прокомментировал РИА... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T11:14

2020-09-09T11:14

2020-09-09T11:14

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

дональд трамп

алексей навальный

ангела меркель

польша

европа

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Газопровод между Данией и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> Baltic Pipe не сможет сравниться с мощностями "Северного потока 2" и стать Европе заменой этому проекту, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в среду заявил, что страна готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока 2".Капитонов также отметил, что под "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" разрабатываются новые стадии уникального Бованенковского, а в перспективе и Харасавейского месторождений на Ямале. В орбите же Baltic Pipe таких ресурсов газа нет, а имеющиеся ещё только предстоит разработать."Газопровод Baltic Pipe это один из и крайне ограниченный вариант диверсификации поставок, в то время как "Северный поток 2" способен в значительной степени укрепить энергобезопасность ФРГ и Европы", - заключил аналитик.Ряд политиков в Германии высказались за остановку проекта "Северный поток 2" в связи с ситуацией вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Во вторник канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что решение по "Северному потоку 2" пока не принято, реакция на дело Навального должна иметь общеевропейский характер, и она последует после разъяснений российской стороны. В госдепе <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ранее призвали Германию пересмотреть сотрудничество с РФ по "Северному потоку 2". Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит идею остановки реализации проекта.

https://ria.ru/20200908/sanktsii-1576919433.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, северный поток — 2, дональд трамп, алексей навальный, ангела меркель, польша, европа, сша, экономика