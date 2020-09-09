Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200909/ermitazh-1576977000.html
Выставка известного китайского художника Чжана Хуаня открылась в Эрмитаже
Выставка работ всемирно известного китайского художника Чжана Хуаня, в том числе посвященных пандемии COVID-19, открылась для посетителей в Государственном... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:48
2020-09-09T13:48
культура
новости культуры
государственный эрмитаж
выставки
музеи
михаил пиотровский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576976512_0:83:1625:997_1400x0_80_0_0_0dd26bf83f75d6e936dad1bb638a6e95.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. </strong>Выставка работ всемирно известного китайского художника Чжана Хуаня, в том числе посвященных пандемии COVID-19, открылась для посетителей в Государственном Эрмитаже в среду.Первоначально открытие выставки "Чжан Хуань. В пепле истории" было запланировано на 15 мая, но в связи с пандемией перенесено на более поздний срок.Экспозиция, которая представлена в Николаевском зале Зимнего дворца, насчитывает более 30 работ художника. Многие из них были созданы специально для этой выставки под впечатлением от посещения Петербурга.Отдельной частью экспозиции являются две работы из серии "Любовь", созданные в условиях изоляции.В своих работах художник регулярно затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода. Многие его работы написаны пеплом от благовоний из буддийских храмов. Одна из таких работ - 40-метровый групповой портрет коммунистической партии КНР - занимает почти всю стену Николаевского зала. Также в экспозиции представлены работы, выполненные в другой технике: смешение фотографии и резьбы по дереву. Деревянные рельефы выполнены, в том числе, по мотивам живописных произведений из собрания Эрмитажа."Конечно, здесь есть мистика и проза Эрмитажа. Эта выставка сделана для Эрмитажа, она сделана для этих залов. Здесь есть работы, вдохновленные Эрмитажем", - отметил Пиотровский.Кроме того, на выставке представлен новый раздел произведений "Красная серия", который ознаменовал смену творческого курса художника и возвращение его к технике живописи. Восемь специально отобранных работ объединены названием "Реинкарнация".Также во дворе Зимнего дворца к открытию выставки установлена семитонная скульптура "Эрмитажный Будда".Выставка "Чжан Хуань. В пепле истории" в Эрмитаже будет открыта для посетителей до 8 ноября.Чжан Хуань родился в 1965 году в китайском городе Аньян, в провинции Хэнань. Стал известным после ряда громких перформансов в Китае и США. Создает живописные произведения в уникальной технике: большинство его работ написаны пеплом от благовоний из буддийских храмов. Работы художника представлены в крупнейших мировых собраниях: Музее современного искусства и Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, Музеях искусства Филадельфии и Сан-Диего, в собрании Гарвардского университета. Последние его работы были представлены в художественных галереях и музеях Италии, Австралии, Америки, Австрии, Германии, Швейцарии, Англии и других странах. Художник живет и работает в Шанхае и Нью-Йорке.
https://ria.ru/20200908/tretyakovka-1576884836.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576976512_93:0:1533:1080_1400x0_80_0_0_4af8797766eabbc8074023120d302cf4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, государственный эрмитаж, выставки, музеи, михаил пиотровский

Выставка известного китайского художника Чжана Хуаня открылась в Эрмитаже

13:48 09.09.2020
146
© Фото : пресс-служба Государственного музея "Эрмитаж"Мой Зимний дворец №9
Мой Зимний дворец №9 - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : пресс-служба Государственного музея "Эрмитаж"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Выставка работ всемирно известного китайского художника Чжана Хуаня, в том числе посвященных пандемии COVID-19, открылась для посетителей в Государственном Эрмитаже в среду.
Первоначально открытие выставки "Чжан Хуань. В пепле истории" было запланировано на 15 мая, но в связи с пандемией перенесено на более поздний срок.
© Фото : пресс-служба Государственного музея "Эрмитаж"Мой Зимний дворец №8
Мой Зимний дворец №8 - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : пресс-служба Государственного музея "Эрмитаж"
Мой Зимний дворец №8
Экспозиция, которая представлена в Николаевском зале Зимнего дворца, насчитывает более 30 работ художника. Многие из них были созданы специально для этой выставки под впечатлением от посещения Петербурга.
Отдельной частью экспозиции являются две работы из серии "Любовь", созданные в условиях изоляции.
"Чжан Хуань написал несколько картин о пандемии. Он, как и всякий человек, глубоко это все переживал, изучал жизнь Уханя во время пандемии. Написал такое послание нам, серия называется "Любовь", смысл которой - это боль, которая есть в душе... Любовь - это то, что идет из Китая на самом деле", - рассказал журналистам генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
В своих работах художник регулярно затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода. Многие его работы написаны пеплом от благовоний из буддийских храмов. Одна из таких работ - 40-метровый групповой портрет коммунистической партии КНР - занимает почти всю стену Николаевского зала. Также в экспозиции представлены работы, выполненные в другой технике: смешение фотографии и резьбы по дереву. Деревянные рельефы выполнены, в том числе, по мотивам живописных произведений из собрания Эрмитажа.
© Фото : пресс-служба Государственного музея "Эрмитаж"Мой Зимний дворец №7
Мой Зимний дворец №7 - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : пресс-служба Государственного музея "Эрмитаж"
Мой Зимний дворец №7
"Конечно, здесь есть мистика и проза Эрмитажа. Эта выставка сделана для Эрмитажа, она сделана для этих залов. Здесь есть работы, вдохновленные Эрмитажем", - отметил Пиотровский.
Кроме того, на выставке представлен новый раздел произведений "Красная серия", который ознаменовал смену творческого курса художника и возвращение его к технике живописи. Восемь специально отобранных работ объединены названием "Реинкарнация".
Также во дворе Зимнего дворца к открытию выставки установлена семитонная скульптура "Эрмитажный Будда".
"Чжан Хуань решил создать Эрмитажного Будду. Он сделан из меди, собран из огромных кусков. Скульптура весом более семи тонн. Эта медь со временем будет зеленеть и постепенно станет в цвет Зимнего дворца", - рассказал заведующий отделом современного искусства Эрмитажа, куратор выставки Дмитрий Озерков.
Выставка "Чжан Хуань. В пепле истории" в Эрмитаже будет открыта для посетителей до 8 ноября.
Чжан Хуань родился в 1965 году в китайском городе Аньян, в провинции Хэнань. Стал известным после ряда громких перформансов в Китае и США. Создает живописные произведения в уникальной технике: большинство его работ написаны пеплом от благовоний из буддийских храмов. Работы художника представлены в крупнейших мировых собраниях: Музее современного искусства и Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, Музеях искусства Филадельфии и Сан-Диего, в собрании Гарвардского университета. Последние его работы были представлены в художественных галереях и музеях Италии, Австралии, Америки, Австрии, Германии, Швейцарии, Англии и других странах. Художник живет и работает в Шанхае и Нью-Йорке.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 08:00Культура
Гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова: "Латать дыры — не выход!"
000000
КультураНовости культурыГосударственный ЭрмитажВыставкиМузеиМихаил Пиотровский
Рекомендуем
Американская модель, актриса Ким Кардашьян во время форума Всемирного конгресса информационных технологий в Ереване
Ким Кардашьян объявила, что реалити-шоу с ее семьей закрывается
Новый художественный руководитель Государственного академического театра имени Моссовета Евгений Марчелли во время сбора труппы Театра имени Моссовета перед началом нового театрального сезона.
Новый худрук Театра Моссовета рассказал, что совсем не знает этот театр
Изготовление статуэток Оскара
Эксперт считает новые правила "Оскара" абсурдными
Алла Пугачева в новом выпуске программы #Музыкалити
"Так это частушки": Алла Пугачева оценила работы современных исполнителей
Продюсер Яна Рудковская
Яна Рудковская рассмешила пользователей "вытянутыми" в фотошопе ногами
Солист рок-группы Ролинг Стоунз Мик Джаггер
Мик Джаггер рассказал, когда от The Rolling Stones ждать новинок
Актер Лив Шрайбер
Лив Шрайбер сыграет в экранизации "За рекой, в тени деревьев" Хемингуэя
Борис Корчевников
"Чуть подлечивался этим летом". Корчевников впервые рассказал о болезни
Певица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным
"Попала через постель": Галкин смутил Пугачеву в эфире шоу
2-D (Gorillaz)/Роберт Смит
В новом сингле Gorillaz появится Роберт Смит из The Cure
Хью Грант выступает во время зимнего пресс-тура TCA в Пасадине, США
Влюблен и очень опасен. Хью Гранту — 60
Режиссер Андрей Кончаловский
Кончаловский прокомментировал новые правила выдвижения на "Оскар"
Церковь Сретения Господня в Новой Деревне
Поминальные службы пройдут в Подмосковье через 30 лет после убийства Меня
Настоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский
Известный священник призвал остановить травлю Ефремова в соцсетях
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и режиссер Никита Михалков на церемонии вручения премии правительства РФ 2019 г в области культуры
Мишустин вручил премии правительства Яхиной, Михалкову и Машкову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния