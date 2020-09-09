https://ria.ru/20200909/ekologiya-1576994901.html

В минэкологии МО объяснили, зачем нужна глобальная система экомониторинга

Глава подмосковного министерства экологии Дмитрий Куракин рассказал, зачем области понадобилась глобальная система экологического мониторинга. Министра... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:27

2020-09-09T16:27

2020-09-09T16:27

министерство экологии и природопользования московской области

новости подмосковья

дмитрий куракин

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Глава подмосковного министерства экологии Дмитрий Куракин рассказал, зачем области понадобилась глобальная система экологического мониторинга. Министра процитировал телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/podmoskove-monitoring/" target="_blank">"360"</a>.Куракин объяснил, что задача экомониторинга заключается в том, чтобы предоставлять информацию о тех организациях, которые портят экологию больше всего. Отмечается, что с помощью экомониторинга можно будет точно определить источник загрязнений. Глава ведомства заметил, что эта система недешевая, поэтому не получится сразу ввести ее на всей территории Подмосковья. В области есть два региона, где экомониторинг тестируется в пилотном режиме до конца года. Только после появления результатов будет решаться вопрос о расширении его действия.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство экологии и природопользования московской области, дмитрий куракин, московская область (подмосковье)