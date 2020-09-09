https://ria.ru/20200909/ekologiya-1576994901.html
В минэкологии МО объяснили, зачем нужна глобальная система экомониторинга
Глава подмосковного министерства экологии Дмитрий Куракин рассказал, зачем области понадобилась глобальная система экологического мониторинга. Министра... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:27
2020-09-09T16:27
2020-09-09T16:27
министерство экологии и природопользования московской области
новости подмосковья
дмитрий куракин
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Глава подмосковного министерства экологии Дмитрий Куракин рассказал, зачем области понадобилась глобальная система экологического мониторинга. Министра процитировал телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/podmoskove-monitoring/" target="_blank">"360"</a>.Куракин объяснил, что задача экомониторинга заключается в том, чтобы предоставлять информацию о тех организациях, которые портят экологию больше всего. Отмечается, что с помощью экомониторинга можно будет точно определить источник загрязнений. Глава ведомства заметил, что эта система недешевая, поэтому не получится сразу ввести ее на всей территории Подмосковья. В области есть два региона, где экомониторинг тестируется в пилотном режиме до конца года. Только после появления результатов будет решаться вопрос о расширении его действия.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство экологии и природопользования московской области, дмитрий куракин, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Глава подмосковного министерства экологии Дмитрий Куракин рассказал, зачем области понадобилась глобальная система экологического мониторинга. Министра процитировал телеканал "360"
.
Куракин объяснил, что задача экомониторинга заключается в том, чтобы предоставлять информацию о тех организациях, которые портят экологию больше всего.
"Поэтому задача экомониторинга в том, что, покрывая все территории постоянными датчиками, мы понимаем именно кумулятивное воздействие всех источников негативного воздействия на окружающую среду, вклад каждого из них конкретно. Ведь одна из главных проблем у нас сегодня в контрольно-надзорной деятельности", – обратил внимание чиновник.
Отмечается, что с помощью экомониторинга можно будет точно определить источник загрязнений. Глава ведомства заметил, что эта система недешевая, поэтому не получится сразу ввести ее на всей территории Подмосковья.
В области есть два региона, где экомониторинг тестируется в пилотном режиме до конца года. Только после появления результатов будет решаться вопрос о расширении его действия.