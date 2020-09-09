Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200909/ekologiya-1576994901.html
В минэкологии МО объяснили, зачем нужна глобальная система экомониторинга
Глава подмосковного министерства экологии Дмитрий Куракин рассказал, зачем области понадобилась глобальная система экологического мониторинга. Министра... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:27
2020-09-09T16:27
министерство экологии и природопользования московской области
новости подмосковья
дмитрий куракин
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573072549_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_245a62566e9c69307348c43f5b1774c0.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Глава подмосковного министерства экологии Дмитрий Куракин рассказал, зачем области понадобилась глобальная система экологического мониторинга. Министра процитировал телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/podmoskove-monitoring/" target="_blank">"360"</a>.Куракин объяснил, что задача экомониторинга заключается в том, чтобы предоставлять информацию о тех организациях, которые портят экологию больше всего. Отмечается, что с помощью экомониторинга можно будет точно определить источник загрязнений. Глава ведомства заметил, что эта система недешевая, поэтому не получится сразу ввести ее на всей территории Подмосковья. В области есть два региона, где экомониторинг тестируется в пилотном режиме до конца года. Только после появления результатов будет решаться вопрос о расширении его действия.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573072549_84:0:1415:998_1400x0_80_0_0_a234bf344ba63b62c21ed580b9c5ae91.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство экологии и природопользования московской области, дмитрий куракин, московская область (подмосковье)

В минэкологии МО объяснили, зачем нужна глобальная система экомониторинга

16:27 09.09.2020
2041
© РИА Новости / Александр ВильфВид на Рузский район Московской области с высоты птичьего полета
Вид на Рузский район Московской области с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава подмосковного министерства экологии Дмитрий Куракин рассказал, зачем области понадобилась глобальная система экологического мониторинга. Министра процитировал телеканал "360".
Куракин объяснил, что задача экомониторинга заключается в том, чтобы предоставлять информацию о тех организациях, которые портят экологию больше всего.

"Поэтому задача экомониторинга в том, что, покрывая все территории постоянными датчиками, мы понимаем именно кумулятивное воздействие всех источников негативного воздействия на окружающую среду, вклад каждого из них конкретно. Ведь одна из главных проблем у нас сегодня в контрольно-надзорной деятельности", – обратил внимание чиновник.

Отмечается, что с помощью экомониторинга можно будет точно определить источник загрязнений. Глава ведомства заметил, что эта система недешевая, поэтому не получится сразу ввести ее на всей территории Подмосковья.
В области есть два региона, где экомониторинг тестируется в пилотном режиме до конца года. Только после появления результатов будет решаться вопрос о расширении его действия.
111011
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМинистерство экологии и природопользования Московской областиДмитрий КуракинМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Чак Норрис
Чак Норрис обратился к жителям российского города
Рыбалка
Рыбакам-любителям в Мурманской области разрешат продажу улова
Сотрудники противопожарной службы тушат лесной пожар
Защитники леса получат больше социальных гарантий
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Ефремов заявил, что Пашаев подставил его
Участники акции в Литве в знак солидарности с протестами в Белоруссии
Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
Автомобиль скорой помощи
В Крыму при ДТП погибли два человека
Алексей Навальный
Россия выразила решительный протест послу ФРГ из-за дела Навального
Цветы, растущие на острове Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
Путин поддержал идею о проведении года Байкала в России
Пассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя
Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов из-за полетов в Крым
Президент России Владимир Путин
В Кремле прокомментировали отмену прямой линии с Путиным
Вид на реку Амазонку с борта МКС
"Роскосмос" ответил на сообщения об отказе НАСА покупать место на "Союзе"
Президент США Дональд Трамп
Нобелевская премия потеряла сакральный смысл, считают эксперты
Предприниматель Олег Тиньков
Тиньков рассказал о самочувствии после пересадки костного мозга
Мария Колесникова
Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Липецкая область вошла в топ-10 регионов России по экспорту продукции АПК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния