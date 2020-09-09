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https://ria.ru/20200909/efremov-1576964273.html
Лоза предрек пересмотр приговора "бездарному" Ефремову
Композитор и музыкант Юрий Лоза прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" приговор актеру Михаилу Ефремову. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T04:40
2020-09-09T04:40
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
юрий лоза
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. </strong>Композитор и музыкант <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Loza/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Лоза</a> прокомментировал в беседе с "<a href="https://vm.ru/" target="_blank">Вечерней Москвой</a>" приговор актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>.Пресненский суд Москвы во вторник по делу о смертельном ДТП приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Защита актера обжаловала приговор."Восемь лет — та цифра, выше которой обжаловать нельзя. Полагаю, это предварительный вердикт, который, возможно, пересмотрят. Цирк не закончен, он будет продолжаться. Начнутся апелляции, домашний арест, больница и прочее", — выразил мнение Лоза.По его словам, у Ефремова слишком много сторонников, которые "кричат", что актер "не виноват". "Его считают великим актером, чувства и интересы семьи погибшего из-за Ефремова для этих людей не в счет, нравственность у них не играет роли", - заявил композитор.Он ответил на обвинения поклонников Ефремова в предвзятости к артисту, который ранее попытался спеть песню на мелодию песни "Плот" за авторством Лозы. "Петь он не умеет, сочинять ничего не может. Получилось криво. Кто-то сказал, что я обиделся. Я на таких не обижаюсь. Бездарность и отходы жизнедеятельности, дошел до убийства человека. Добавить нечего!"- заключил музыкант.Авария по вине актера произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установил суд, артист в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200909/efremov-1576962911.html
https://ria.ru/20200908/efremov-1576947117.html
Юрка мужик !
79
Чет не пойму.. за кого он себя держит. Почему последнее время он в каждой дырке. Или это государственная благотворительность по бедности. Ну нет у тебя друзей дак зачем же так открыто завидовать по чёрному.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, юрий лоза, михаил ефремов, москва, происшествия

Лоза предрек пересмотр приговора "бездарному" Ефремову

04:40 09.09.2020
25430
© РИА Новости / Сергей МамонтовМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Музыкант и композитор Юрий Лоза. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Композитор и музыкант Юрий Лоза прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" приговор актеру Михаилу Ефремову.
Пресненский суд Москвы во вторник по делу о смертельном ДТП приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Защита актера обжаловала приговор.
"Восемь лет — та цифра, выше которой обжаловать нельзя. Полагаю, это предварительный вердикт, который, возможно, пересмотрят. Цирк не закончен, он будет продолжаться. Начнутся апелляции, домашний арест, больница и прочее", — выразил мнение Лоза.
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
00:53
Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
По его словам, у Ефремова слишком много сторонников, которые "кричат", что актер "не виноват".
"Его считают великим актером, чувства и интересы семьи погибшего из-за Ефремова для этих людей не в счет, нравственность у них не играет роли", - заявил композитор.
Он ответил на обвинения поклонников Ефремова в предвзятости к артисту, который ранее попытался спеть песню на мелодию песни "Плот" за авторством Лозы. "Петь он не умеет, сочинять ничего не может. Получилось криво. Кто-то сказал, что я обиделся. Я на таких не обижаюсь. Бездарность и отходы жизнедеятельности, дошел до убийства человека. Добавить нечего!"- заключил музыкант.
Авария по вине актера произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, артист в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 16:57
Стало известно о реакции жены Ефремова на приговор
36214391452
Обсудить 16
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваЮрий ЛозаМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Юрка мужик !
9 сентября, 04:49
дух Святойдух Святой
65101111
Чет не пойму.. за кого он себя держит. Почему последнее время он в каждой дырке. Или это государственная благотворительность по бедности. Ну нет у тебя друзей дак зачем же так открыто завидовать по чёрному.
9 сентября, 07:42
Sergej KlassenSergej Klassen
14200138
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