https://ria.ru/20200909/efremov-1576964273.html

Лоза предрек пересмотр приговора "бездарному" Ефремову

Композитор и музыкант Юрий Лоза прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" приговор актеру Михаилу Ефремову. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T04:40

2020-09-09T04:40

2020-09-09T04:40

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

юрий лоза

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. </strong>Композитор и музыкант <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Loza/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Лоза</a> прокомментировал в беседе с "<a href="https://vm.ru/" target="_blank">Вечерней Москвой</a>" приговор актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>.Пресненский суд Москвы во вторник по делу о смертельном ДТП приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Защита актера обжаловала приговор."Восемь лет — та цифра, выше которой обжаловать нельзя. Полагаю, это предварительный вердикт, который, возможно, пересмотрят. Цирк не закончен, он будет продолжаться. Начнутся апелляции, домашний арест, больница и прочее", — выразил мнение Лоза.По его словам, у Ефремова слишком много сторонников, которые "кричат", что актер "не виноват". "Его считают великим актером, чувства и интересы семьи погибшего из-за Ефремова для этих людей не в счет, нравственность у них не играет роли", - заявил композитор.Он ответил на обвинения поклонников Ефремова в предвзятости к артисту, который ранее попытался спеть песню на мелодию песни "Плот" за авторством Лозы. "Петь он не умеет, сочинять ничего не может. Получилось криво. Кто-то сказал, что я обиделся. Я на таких не обижаюсь. Бездарность и отходы жизнедеятельности, дошел до убийства человека. Добавить нечего!"- заключил музыкант.Авария по вине актера произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установил суд, артист в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200909/efremov-1576962911.html

https://ria.ru/20200908/efremov-1576947117.html

дух Святой Юрка мужик ! 79

Sergej Klassen Чет не пойму.. за кого он себя держит. Почему последнее время он в каждой дырке. Или это государственная благотворительность по бедности. Ну нет у тебя друзей дак зачем же так открыто завидовать по чёрному. 55

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, юрий лоза, михаил ефремов, москва, происшествия