https://ria.ru/20200909/dtp-1576995116.html

В Крыму при ДТП погибли два человека

Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Сакском районе на западе Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:26

2020-09-09T16:26

2020-09-09T16:26

саки (крым)

сакский район

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Sakskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сакском районе</a> на западе Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики.Авария произошла на автотрассе Саки - Митяево. По предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot, выезжая с примыкающей второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю "ВАЗ-2105".Все пострадавшие направлены в Сакскую городскую больницу. Проводятся экспертизы, в том числе автотехнические и трасологические.

https://ria.ru/20200908/efremov-1576928232.html

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саки (крым)

сакский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саки (крым), сакский район, происшествия