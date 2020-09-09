В Крыму при ДТП погибли два человека
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Сакском районе на западе Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики.
"Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия в Сакском районе, в результате которого погибли два человека и четыре получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Авария произошла на автотрассе Саки - Митяево. По предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot, выезжая с примыкающей второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю "ВАЗ-2105".
"В результате столкновения машин погибли водитель и один из пассажиров "ВАЗа", еще два человека, находившихся в салоне, получили повреждения различной степени тяжести. Также пострадали два человека – водитель и пассажир, передвигавшиеся в автомобиле Peugeot", - сообщили в МВД.
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Все пострадавшие направлены в Сакскую городскую больницу. Проводятся экспертизы, в том числе автотехнические и трасологические.