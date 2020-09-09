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https://ria.ru/20200909/donbass-1577007349.html
В ЛНР ответили на слова украинского депутата о немытых детях в Донбассе
Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник раскритиковал слова депутата от партии... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T19:53
2020-09-09T22:59
ситуация в днр и лнр
родион мирошник
донецкая областная военно-гражданская администрация
леонид пасечник
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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<strong>ЛУГАНСК, 9 сен — РИА Новости.</strong> Представитель самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской Народной Республики</a> в политической подгруппе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_Rodion_Miroshnik/" target="_blank" data-auto="true">Родион Мирошник</a> раскритиковал слова депутата от партии "Слуга народа" Галины Янченко, которая назвала живущих в зоне конфликта в Донбассе детей "немытыми и нечесаными".Ранее в эфире одного из украинских телеканалов депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Галина Янченко назвала живущих в зоне конфликта в Донбассе детей "немытыми и нечесаными". Ведущая передачи поинтересовалась у Янченко, почему она так охарактеризовала детей этого региона. На это депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> ответила, что ее муж был заместителем главы <a href="http://ria.ru/organization_Doneckaja_oblastnaja_voenno-grazhdanskaja_administracija/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой областной военно-гражданской администрации</a>, она "объездила всю Донецкую область".Представитель ЛНР подчеркнул, что на кладбищах ЛНР и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> похоронены 115 детей, погибших в результате конфликта в Донбассе. По мнению Мирошника, некоторые из "убийц этих детей" приходят в студии украинских телеканалов."Их мужья и, возможно, они сами создавали экономическую блокаду, перекрывали воду и электроэнергию, поощряли убийц, стрелявших в наших детей, и так хотели, чтобы наши дети были "немытыми и нечесаными", но не вышло! И потому от их желчи, глупости и нереализованных кровавых фантазий в эфир летят вот такие "оговорки", вскрывающие истинные мысли и чувства", — дополнил представитель республики.Ранее в ЛНР заявляли, что за время конфликта в Донбассе на территории республики погибли 34 ребенка, 85 стали инвалидами. Глава ЛНР <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Pasechnik/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Пасечник</a> напомнил, что до сих пор дети, живущие в населенных пунктах у линии соприкосновения, вынуждены прятаться в подвалах от обстрелов <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВС Украины</a>.
https://ria.ru/20200909/donbass-1576992822.html
вот такое отношение странно могли бы и отменить санкции и оказать помощь детям и пожилым людям без предварительных условий видимо не важно это им сейчас
19
Ну где же русская весна ? Почему Донбасс брошен и предан ?
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донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, родион мирошник, донецкая областная военно-гражданская администрация, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире

В ЛНР ответили на слова украинского депутата о немытых детях в Донбассе

19:53 09.09.2020 (обновлено: 22:59 09.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоДипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
ЛУГАНСК, 9 сен — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник раскритиковал слова депутата от партии "Слуга народа" Галины Янченко, которая назвала живущих в зоне конфликта в Донбассе детей "немытыми и нечесаными".
Ранее в эфире одного из украинских телеканалов депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Галина Янченко назвала живущих в зоне конфликта в Донбассе детей "немытыми и нечесаными". Ведущая передачи поинтересовалась у Янченко, почему она так охарактеризовала детей этого региона. На это депутат Верховной рады ответила, что ее муж был заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, она "объездила всю Донецкую область".

"Дети Донбасса, рожденные под обстрелами, защищенные телами своих родителей, выкормленные кашками, сваренными на костре, и вымытые последними остатками воды, сегодня — красивые и ухоженные — пошли первый раз в школу. Возможно, они выжили вопреки всем усилиям мужей, таких случайных, безумных и малограмотных персон, сидящих сегодня в украинских студиях", — прокомментировал РИА Новости высказывание Мирошник.

Представитель ЛНР подчеркнул, что на кладбищах ЛНР и ДНР похоронены 115 детей, погибших в результате конфликта в Донбассе. По мнению Мирошника, некоторые из "убийц этих детей" приходят в студии украинских телеканалов.
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"Их мужья и, возможно, они сами создавали экономическую блокаду, перекрывали воду и электроэнергию, поощряли убийц, стрелявших в наших детей, и так хотели, чтобы наши дети были "немытыми и нечесаными", но не вышло! И потому от их желчи, глупости и нереализованных кровавых фантазий в эфир летят вот такие "оговорки", вскрывающие истинные мысли и чувства", — дополнил представитель республики.
Ранее в ЛНР заявляли, что за время конфликта в Донбассе на территории республики погибли 34 ребенка, 85 стали инвалидами. Глава ЛНР Леонид Пасечник напомнил, что до сих пор дети, живущие в населенных пунктах у линии соприкосновения, вынуждены прятаться в подвалах от обстрелов ВС Украины.
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28312664
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникДонецкая областная военно-гражданская администрацияЛеонид ПасечникДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВ мире
Популярные комментарии
вот такое отношение странно могли бы и отменить санкции и оказать помощь детям и пожилым людям без предварительных условий видимо не важно это им сейчас
9 сентября, 20:24
Иван ИвановИван Иванов
1601200
Ну где же русская весна ? Почему Донбасс брошен и предан ?
9 сентября, 21:38
Двадцатый трестДвадцатый трест
300206
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