https://ria.ru/20200909/dokumenty-1577000557.html

Россияне смогут подписывать документы через портал госуслуг

Пользователи портала госуслуг могут получить возможность подписывать некоторые документы и заявления электронной подписью и не приходить для этого в ведомства,... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:48

2020-09-09T17:48

2020-09-09T17:48

дмитрий чернышенко

федеральная налоговая служба (фнс россии)

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Пользователи портала госуслуг могут получить возможность подписывать некоторые документы и заявления электронной подписью и не приходить для этого в ведомства, заявил вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjCHernyshenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Чернышенко</a> на встрече с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.По словам Чернышенко, на сегодня насчитывается 75 миллионов пользователей портала госуслуг с подтвержденной учетной записью, но они не могут подписать заявление или документы в электронном виде. При этом, напомнил вице-премьер, к примеру, у <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_nalogovaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФНС</a> эта возможность уже реализована, и налогоплательщики могут подписывать свои налоговые декларации неквалифицированной электронной подписью без личного присутствия в ведомстве."Это будет очень эффективно работать, потому что сейчас люди, в основном, пользуются мобильными телефонами и на портал госуслуг ходят через мобильный телефон. Им после этого куда-то идти и еще что-то подписывать и предъявлять паспорт, конечно, будет странно", - добавил вице-премьер.Он добавил, что государство проигрывает в конкуренции с коммерческими глобальными платформами – зачастую, еще и не российского происхождения - которые успешно безбумажно общаются с потребителем и оказывают им услуги. "Конечно, государство должно быть на уровне этих глобальных платформ, но при этом гарантировать, конечно, защиту персональных данных своих граждан, что не всегда могут гарантировать глобальные платформы. И мы готовы это обеспечить", - уверен Чернышенко.Он отметил, что предоставление возможности подписывать документы электронной подписью потребует изменений в действующее законодательство и попросил поддержки президента РФ в этом процессе. Путин дал согласие на такую поддержку. "Я с вами согласен, вы правы, по этому пути нужно идти безусловно", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20200629/1573624255.html

https://ria.ru/20200618/1573115489.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, общество