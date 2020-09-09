В Госдуме предложили сделать школьную диспансеризацию обязательной
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищёв (ЛДПР) предложил сделать ежегодную диспансеризацию школьников обязательной.
Ранее в СМИ сообщалось, что ученик 11-го класса одной из гимназий Тюмени скончался во время урока физкультуры.
"Это не первый случай гибели школьника на уроке физкультуры. В настоящее время установлено добровольное прохождение диспансеризации ребенком в школе. Но, как мы видим, норма "по желанию" может привести к несвоевременному выявлению серьезного заболевания у ребенка. Считаю, что профилактический медосмотр школьников необходимо делать обязательным каждый год перед началом учебного года или в начале учебного года", - сказал Свищев РИА Новости.
Он пояснил, что сейчас это делается в добровольном порядке, и дети приносят справку об освобождении от занятий физкультуры.
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"А могут такую справку и не принести: когда родители, да и сами дети, не знают, что у их ребенка есть серьезное врожденное заболевание. В результате такого незнания происходят трагедии, умирают дети", - сказал депутат.
По его мнению, обязательные, а не добровольные профилактические осмотры снизят риск гибели детей в школах.
"Кроме того, можно было бы рассмотреть вопрос о курсах оказания первой медпомощи для школьных учителей. Чтобы учителя, пройдя такой курс, могли в первые же секунды помочь ребенку. А в ситуациях, как в Тюмени, важна именно каждая секунда для спасения жизни", - сказал Свищёв.