https://ria.ru/20200909/dispanserizatsiya-1576967324.html

В Госдуме предложили сделать школьную диспансеризацию обязательной

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищёв (ЛДПР) предложил сделать ежегодную... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T09:23

2020-09-09T09:23

2020-09-09T09:23

дмитрий свищев

госдума рф

тюмень

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Член комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank">Госдумы</a> по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищёв (ЛДПР) предложил сделать ежегодную диспансеризацию школьников обязательной.Ранее в СМИ сообщалось, что ученик 11-го класса одной из гимназий Тюмени скончался во время урока физкультуры."Это не первый случай гибели школьника на уроке физкультуры. В настоящее время установлено добровольное прохождение диспансеризации ребенком в школе. Но, как мы видим, норма "по желанию" может привести к несвоевременному выявлению серьезного заболевания у ребенка. Считаю, что профилактический медосмотр школьников необходимо делать обязательным каждый год перед началом учебного года или в начале учебного года", - сказал <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjSvishhev/" target="_blank" data-auto="true">Свищев</a> РИА Новости.Он пояснил, что сейчас это делается в добровольном порядке, и дети приносят справку об освобождении от занятий физкультуры."А могут такую справку и не принести: когда родители, да и сами дети, не знают, что у их ребенка есть серьезное врожденное заболевание. В результате такого незнания происходят трагедии, умирают дети", - сказал депутат.По его мнению, обязательные, а не добровольные профилактические осмотры снизят риск гибели детей в школах."Кроме того, можно было бы рассмотреть вопрос о курсах оказания первой медпомощи для школьных учителей. Чтобы учителя, пройдя такой курс, могли в первые же секунды помочь ребенку. А в ситуациях, как в <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a>, важна именно каждая секунда для спасения жизни", - сказал Свищёв.

https://ria.ru/20200806/1575452383.html

https://ria.ru/20200508/1571156189.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий свищев, госдума рф, тюмень, общество