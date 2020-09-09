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https://ria.ru/20200909/chernogoriya-1576984504.html
Оппозиционные партии Черногории подписали соглашение о сотрудничестве
Лидеры трех крупнейших оппозиционных коалиций Черногории подписали соглашение о сотрудничестве в будущем руководстве страны по итогам прошедших парламентских... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:53
2020-09-09T13:53
здравко кривокапич
мило джуканович
черногория
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 9 сен – РИА Новости.</strong> Лидеры трех крупнейших оппозиционных коалиций <a href="https://ria.ru/location_Montenegro" target="_blank">Черногории</a> подписали соглашение о сотрудничестве в будущем руководстве страны по итогам прошедших парламентских выборов.Документ в среду подписали лидеры коалиции "За будущее Черногории" <a href="https://ria.ru/person_zdravko-krivokapich" target="_blank">Здравко Кривокапич</a>, "Мир – наша нация" Алекса Бечич и "Черным по белому" Дритан Абазович."Первое – новая демократическая власть в Черногории будет ответственно осуществлять и соблюдать все взятые на себя международные обязательства, усиливать сотрудничество с <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a>, ускоренно, в полной мере и последовательно реализовать все реформы, необходимые для полноправного членства Черногории в ЕС", - зачитал Кривокапич, трансляция велась в Facebook движения.Второй пункт соглашения - проведение полной деполитизации ключевых институтов власти "ради обеспечения бескомпромиссной борьбы против криминала и коррупции".Третий – новая демократическая власть будет полностью соблюдать конституцию и не поддержит какие-либо инициативы с целью изменения флага, герба и гимна."Четвертое – новая демократическая власть не инициирует процесс отзыва признания независимости Косово", - указал политик.Стороны также подписали, что "не будут проводить реваншизм" по политическому или любому другом основанию после прихода к власти."Шестое – все законы новая власть Черногории будет принимать и рассматривать в соответствии с европейскими стандартами с целью скорейшей интеграции в ЕС", - отметил оппозиционный лидер.Седьмым пунктом является обеспечение участия во власти партий нацменьшинств вне зависимости от результата выборов.Лидер партии URA и коалиции "Черным по белому" Дритан Абазович отметил, что постараются официально оформить парламентское большинство в законные сроки до 30 сентября.Глава "Демократов" Алекса Бечич указал на экономические проблемы, вызванные пандемией COVID-19 и необходимостью новым властям решать проблемы провального туристического сезона и доходов граждан.В Черногории 30 августа прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента <a href="https://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich" target="_blank">Мило Джукановича</a>.
https://ria.ru/20200907/chernogoriya-1576879882.html
https://ria.ru/20200905/chernogoriya-1576815309.html
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РИА Новости
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здравко кривокапич, мило джуканович, черногория, в мире

Оппозиционные партии Черногории подписали соглашение о сотрудничестве

13:53 09.09.2020
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© REUTERS / Stevo VasiljevicАгитационный плакат оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" в Подгорице, Черногория
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
БЕЛГРАД, 9 сен – РИА Новости. Лидеры трех крупнейших оппозиционных коалиций Черногории подписали соглашение о сотрудничестве в будущем руководстве страны по итогам прошедших парламентских выборов.
Документ в среду подписали лидеры коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, "Мир – наша нация" Алекса Бечич и "Черным по белому" Дритан Абазович.
"Первое – новая демократическая власть в Черногории будет ответственно осуществлять и соблюдать все взятые на себя международные обязательства, усиливать сотрудничество с НАТО, ускоренно, в полной мере и последовательно реализовать все реформы, необходимые для полноправного членства Черногории в ЕС", - зачитал Кривокапич, трансляция велась в Facebook движения.
Второй пункт соглашения - проведение полной деполитизации ключевых институтов власти "ради обеспечения бескомпромиссной борьбы против криминала и коррупции".
Третий – новая демократическая власть будет полностью соблюдать конституцию и не поддержит какие-либо инициативы с целью изменения флага, герба и гимна.
"Четвертое – новая демократическая власть не инициирует процесс отзыва признания независимости Косово", - указал политик.
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 14:38
Оппозиция Черногории ждет отмены приговора о попытке путча
Стороны также подписали, что "не будут проводить реваншизм" по политическому или любому другом основанию после прихода к власти.
"Шестое – все законы новая власть Черногории будет принимать и рассматривать в соответствии с европейскими стандартами с целью скорейшей интеграции в ЕС", - отметил оппозиционный лидер.
Седьмым пунктом является обеспечение участия во власти партий нацменьшинств вне зависимости от результата выборов.
Лидер партии URA и коалиции "Черным по белому" Дритан Абазович отметил, что постараются официально оформить парламентское большинство в законные сроки до 30 сентября.
Глава "Демократов" Алекса Бечич указал на экономические проблемы, вызванные пандемией COVID-19 и необходимостью новым властям решать проблемы провального туристического сезона и доходов граждан.
В Черногории 30 августа прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича.
Очередь на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 12:09
Правящая партия Черногории признала поражение на выборах
3110214
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Здравко КривокапичМило ДжукановичЧерногорияВ мире
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