https://ria.ru/20200909/chernogoriya-1576984504.html

Оппозиционные партии Черногории подписали соглашение о сотрудничестве

Лидеры трех крупнейших оппозиционных коалиций Черногории подписали соглашение о сотрудничестве в будущем руководстве страны по итогам прошедших парламентских... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:53

2020-09-09T13:53

2020-09-09T13:53

здравко кривокапич

мило джуканович

черногория

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 9 сен – РИА Новости.</strong> Лидеры трех крупнейших оппозиционных коалиций <a href="https://ria.ru/location_Montenegro" target="_blank">Черногории</a> подписали соглашение о сотрудничестве в будущем руководстве страны по итогам прошедших парламентских выборов.Документ в среду подписали лидеры коалиции "За будущее Черногории" <a href="https://ria.ru/person_zdravko-krivokapich" target="_blank">Здравко Кривокапич</a>, "Мир – наша нация" Алекса Бечич и "Черным по белому" Дритан Абазович."Первое – новая демократическая власть в Черногории будет ответственно осуществлять и соблюдать все взятые на себя международные обязательства, усиливать сотрудничество с <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a>, ускоренно, в полной мере и последовательно реализовать все реформы, необходимые для полноправного членства Черногории в ЕС", - зачитал Кривокапич, трансляция велась в Facebook движения.Второй пункт соглашения - проведение полной деполитизации ключевых институтов власти "ради обеспечения бескомпромиссной борьбы против криминала и коррупции".Третий – новая демократическая власть будет полностью соблюдать конституцию и не поддержит какие-либо инициативы с целью изменения флага, герба и гимна."Четвертое – новая демократическая власть не инициирует процесс отзыва признания независимости Косово", - указал политик.Стороны также подписали, что "не будут проводить реваншизм" по политическому или любому другом основанию после прихода к власти."Шестое – все законы новая власть Черногории будет принимать и рассматривать в соответствии с европейскими стандартами с целью скорейшей интеграции в ЕС", - отметил оппозиционный лидер.Седьмым пунктом является обеспечение участия во власти партий нацменьшинств вне зависимости от результата выборов.Лидер партии URA и коалиции "Черным по белому" Дритан Абазович отметил, что постараются официально оформить парламентское большинство в законные сроки до 30 сентября.Глава "Демократов" Алекса Бечич указал на экономические проблемы, вызванные пандемией COVID-19 и необходимостью новым властям решать проблемы провального туристического сезона и доходов граждан.В Черногории 30 августа прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента <a href="https://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich" target="_blank">Мило Джукановича</a>.

https://ria.ru/20200907/chernogoriya-1576879882.html

https://ria.ru/20200905/chernogoriya-1576815309.html

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черногория

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравко кривокапич, мило джуканович, черногория, в мире