https://ria.ru/20200909/byudzhet-1577001572.html

Расходование бюджета Подмосковья в первом полугодии выросло на 6%

Освоение бюджета Московской области за первое полугодие 2020 года составило более 320 миллиардов рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T18:02

2020-09-09T18:02

2020-09-09T18:02

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. </strong>Освоение бюджета <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> за первое полугодие 2020 года составило более 320 миллиардов рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_oblastnaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мособлдумы</a>.Заседание Комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики об исполнении бюджета области за первое полугодие 2020 года прошло в среду. Доклады представили заместитель министра экономики и финансов Подмосковья Валерия Волкова и аудитор счетной контрольно-счетной палаты Александр Полосин."Что касается исполнения бюджета по расходам, то процент составил почти 44%, это больше, чем в 2019 году, на 6%. За январь-июнь освоено более 320 миллиардов рублей, из них средства Московской области – 296,7 миллиарда рублей и федеральные средства в размере 23,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.Также в докладе отмечено снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов на уровне 4,5%."По налогу на прибыль организаций исполнено на 40,7%, на доходы физических лиц на 37,9%, налогу на имущество на 38%. Доходы по использованию имущества, находящегося в государственной собственности, исполнены на 18,5%", — говорится в отчете замминистра.

https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573081034.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская областная дума, московская область (подмосковье)