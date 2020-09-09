https://ria.ru/20200909/belorussiya-1577008342.html

США призвали освободить всех несправедливо задержанных в Белоруссии

США призывают белорусские власти освободить "всех, кто был несправедливо задержан", заявила в среду журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T20:30

2020-09-09T20:30

2020-09-09T20:39

мария колесникова

кейли макинани

александр лукашенко

протесты в белоруссии

белоруссия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости.</strong> США призывают белорусские власти освободить "всех, кто был несправедливо задержан", заявила в среду журналистам пресс-секретарь Белого дома <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a>."США крайне обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека после выборов в Белоруссии. Сообщения о похищении, насильственном выдворении и других угрозах в адрес представителей оппозиции - это лишь немногие из методов, применяемых властями Белоруссии в стремлении отказать в свободе слова… Мы призываем власти Белоруссии отпустить всех, кто был несправедливо задержан", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.Макинани повторила, что США работают с европейскими партнерами, чтобы привести причастных к этому к ответственности.В понедельник сторонники члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении оппозиционного политика. До этого в некоторых белорусских СМИ появились сообщения, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска, было также размещено видео предполагаемого "похищения". Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что представители совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а Колесникова задержана. В среду отец <a href="http://ria.ru/person_Olga_Kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Колесниковой</a> сообщил РИА Новости, что она арестована.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576978999.html

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576980550.html

Aleksandr.thebest Aleksandr Когда же братский народ сделает заявление что бы ОМОН арестовывать людей. Или осудит зверские избиение. 31

Ярослав Погодин Ладно. Останутся только справедливо задержанные 30

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белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, кейли макинани, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире