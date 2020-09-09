Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1577008342.html
США призвали освободить всех несправедливо задержанных в Белоруссии
США призывают белорусские власти освободить "всех, кто был несправедливо задержан", заявила в среду журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T20:30
2020-09-09T20:39
мария колесникова
кейли макинани
александр лукашенко
протесты в белоруссии
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577004833_50:0:2942:1627_1400x0_80_0_0_c0403c5ee094b1d3b5731437e07c1125.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости.</strong> США призывают белорусские власти освободить "всех, кто был несправедливо задержан", заявила в среду журналистам пресс-секретарь Белого дома <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a>."США крайне обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека после выборов в Белоруссии. Сообщения о похищении, насильственном выдворении и других угрозах в адрес представителей оппозиции - это лишь немногие из методов, применяемых властями Белоруссии в стремлении отказать в свободе слова… Мы призываем власти Белоруссии отпустить всех, кто был несправедливо задержан", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.Макинани повторила, что США работают с европейскими партнерами, чтобы привести причастных к этому к ответственности.В понедельник сторонники члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении оппозиционного политика. До этого в некоторых белорусских СМИ появились сообщения, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска, было также размещено видео предполагаемого "похищения". Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что представители совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а Колесникова задержана. В среду отец <a href="http://ria.ru/person_Olga_Kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Колесниковой</a> сообщил РИА Новости, что она арестована.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576978999.html
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576980550.html
Когда же братский народ сделает заявление что бы ОМОН арестовывать людей. Или осудит зверские избиение.
31
Ладно. Останутся только справедливо задержанные
30
5
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577004833_131:0:2860:2047_1400x0_80_0_0_04c5793e06731ff3acd69ba051eafbb6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария колесникова, кейли макинани, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

США призвали освободить всех несправедливо задержанных в Белоруссии

20:30 09.09.2020 (обновлено: 20:39 09.09.2020)
603
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. США призывают белорусские власти освободить "всех, кто был несправедливо задержан", заявила в среду журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"США крайне обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека после выборов в Белоруссии. Сообщения о похищении, насильственном выдворении и других угрозах в адрес представителей оппозиции - это лишь немногие из методов, применяемых властями Белоруссии в стремлении отказать в свободе слова… Мы призываем власти Белоруссии отпустить всех, кто был несправедливо задержан", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Макинани повторила, что США работают с европейскими партнерами, чтобы привести причастных к этому к ответственности.
В понедельник сторонники члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении оппозиционного политика. До этого в некоторых белорусских СМИ появились сообщения, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска, было также размещено видео предполагаемого "похищения". Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что представители совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а Колесникова задержана. В среду отец Колесниковой сообщил РИА Новости, что она арестована.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 12:46Протесты в Белоруссии
В Кремле обеспокоены исчезновениями людей в Белоруссии
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 12:56Протесты в Белоруссии
Мария Колесникова находится в СИЗО в Минске
1643311241
Обсудить 5
Протесты в БелоруссииМария КолесниковаКейли МакинаниАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Когда же братский народ сделает заявление что бы ОМОН арестовывать людей. Или осудит зверские избиение.
9 сентября, 20:36
Aleksandr.thebest AleksandrAleksandr.thebest Aleksandr
5000026
Ладно. Останутся только справедливо задержанные
9 сентября, 20:35
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
2081001
Рекомендуем
Здание МИД Польши в Варшаве
МИД Польши оценил слова Лукашенко об управлении протестами из-под Варшавы
Президент США Дональд Трамп
Трамп считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира
Леонид Черновецкий
Экс-мэр Киева подал в суд на правительство из-за закона о русском языке
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Колесникова считает, что ее пытались похитить
Избрание меры пресечения фигурантам дела замминистра энергетики А. Тихонова в Москве
Замглавы Минэнерго Тихонов попросил судью не арестовывать его
Исполнительный секретарь координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов во время пресс-конференции в пресс-центре Укринформ
Член КС оппозиции оценил перспективы вернуться в Белоруссию
Кадры задержания участников несанкционированной акции в Минске
В Минске на акции оппозиции прошли задержания
Десятирублевая монета
Спецпредставитель Путина рассказал, без чего нельзя победить бедность
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
В ЛНР ответили на слова украинского депутата о немытых детях в Донбассе
Вид города Триполи, Ливия
США обеспокоены вовлеченностью России в дела Ливии
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева
Начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России Дмитрий Вольвач в рамках пленарной сессии: Валютное регулирование: лицом к экспортеру в рамках Московского финансового форума 2019 на площадке Центрального выставочного зала Манеж
Замглавы ФНС рассказал о "самом страшном сне" службы
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов
В СК заявили о попытке окружения Тихонова оказать давление на свидетелей
Избрание меры пресечения фигурантам дела замминистра энергетики А. Тихонова в Москве
Защита Тихонова заявила о его невиновности
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова
Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния