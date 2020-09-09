Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576990723.html
Туск предложил выдвинуть Тихановских на Нобелевскую премию мира
Бывший председатель Европейского совета, глава крупнейшей общеевропейской партии — Европейской народной партии — Дональд Туск предложил номинировать белорусских РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:31
2020-09-09T17:00
протесты в белоруссии
светлана тихановская
дональд туск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931111_0:251:3101:1995_1400x0_80_0_0_8f08677349dd0e7540122ef92b6eccc0.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Бывший председатель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sovet/" target="_blank" data-auto="true">Европейского совета</a>, глава крупнейшей общеевропейской партии — Европейской народной партии — <a href="http://ria.ru/person_Donald_Tusk/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Туск</a> предложил номинировать белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира."Я верю, это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусским задержанным в этот самый мирный момент в году", — написал он в <a href="https://twitter.com/donaldtusk" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Массовые протестные акции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, Тихановская 10,12%. В первые дни против протестующих, не согласных с результатами голосования, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, затем силовики перестали разгонять демонстрантов. По официальным данным, задержали более 6,7 тысячи человек, три человека умерли, сотни пострадали, в том числе полицейские и представители ОМОНа.Оппозиция итогов выборов не признала, Тихановская выехала в Литву. Ее соратники утверждают, что сделать это ей пришлось под давлением официальных властей республики. Ее муж Сергей, выдвигавшийся в кандидаты на пост президента, с декабря 2019 года находится в тюрьме сразу по нескольким обвинениям, в том числе в нарушении общественного порядка, воспрепятствовании проведению выборов и разжигании вражды против силовиков.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html
За разжигание гражданской войны и беспорядков в Белоруссии.
299
Так и до бен ладена с этой премией доберутся.
280
132
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931111_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_09291eb05730ef1bae8cc109cf3da67f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, дональд туск, белоруссия, в мире

Туск предложил выдвинуть Тихановских на Нобелевскую премию мира

15:31 09.09.2020 (обновлено: 17:00 09.09.2020)
9419
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Светлана Тихановская
 Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Светлана Тихановская. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бывший председатель Европейского совета, глава крупнейшей общеевропейской партии — Европейской народной партии — Дональд Туск предложил номинировать белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира.
"Я верю, это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусским задержанным в этот самый мирный момент в году", — написал он в Twitter.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, Тихановская 10,12%. В первые дни против протестующих, не согласных с результатами голосования, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, затем силовики перестали разгонять демонстрантов. По официальным данным, задержали более 6,7 тысячи человек, три человека умерли, сотни пострадали, в том числе полицейские и представители ОМОНа.
Оппозиция итогов выборов не признала, Тихановская выехала в Литву. Ее соратники утверждают, что сделать это ей пришлось под давлением официальных властей республики. Ее муж Сергей, выдвигавшийся в кандидаты на пост президента, с декабря 2019 года находится в тюрьме сразу по нескольким обвинениям, в том числе в нарушении общественного порядка, воспрепятствовании проведению выборов и разжигании вражды против силовиков.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Выборов не будет". Когда Лукашенко обещал уйти
615046130330
Обсудить 132
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяДональд ТускБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
За разжигание гражданской войны и беспорядков в Белоруссии.
9 сентября, 15:37
sizif8sizif8
258800116
Так и до бен ладена с этой премией доберутся.
9 сентября, 15:37
Вениамин ШабалинВениамин Шабалин
2114100012
Рекомендуем
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Ефремов заявил, что Пашаев подставил его
Алексей Навальный
Россия выразила решительный протест послу ФРГ из-за дела Навального
Заседание Верховной рады Украины
В партии Зеленского назвали детей в Донбассе "немытыми и нечесаными"
Участники акции в Литве в знак солидарности с протестами в Белоруссии
Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
Руки в наручниках
В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ*
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова
"Прошли точку невозврата". Что на самом деле случилось с Колесниковой
Пассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя
Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов из-за полетов в Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
"Глаза стали влажные": Бабаян назвал вопрос, растрогавший Лукашенко
LIVE: Интервью Александра Лукашенко российским журналистам
Запад, протесты и народ. Лукашенко дал интервью российским журналистам
Покупательница в винно-водочном магазине
В России могут ввести маркировку алкоголя
Чак Норрис
Чак Норрис обратился к жителям российского города
Военные учения вооруженных сил Греции и ОАЭ недалеко от греческого острова Крит
Союзники по НАТО готовят войну Германии и США
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
Заместителя главного пристава Москвы нашли мертвым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора Германии и Польши
Светлана Тихановская
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния