https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576990723.html
Туск предложил выдвинуть Тихановских на Нобелевскую премию мира
Бывший председатель Европейского совета, глава крупнейшей общеевропейской партии — Европейской народной партии — Дональд Туск предложил номинировать белорусских РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:31
2020-09-09T15:31
2020-09-09T17:00
протесты в белоруссии
светлана тихановская
дональд туск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Бывший председатель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sovet/" target="_blank" data-auto="true">Европейского совета</a>, глава крупнейшей общеевропейской партии — Европейской народной партии — <a href="http://ria.ru/person_Donald_Tusk/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Туск</a> предложил номинировать белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира."Я верю, это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусским задержанным в этот самый мирный момент в году", — написал он в <a href="https://twitter.com/donaldtusk" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Массовые протестные акции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, Тихановская 10,12%. В первые дни против протестующих, не согласных с результатами голосования, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, затем силовики перестали разгонять демонстрантов. По официальным данным, задержали более 6,7 тысячи человек, три человека умерли, сотни пострадали, в том числе полицейские и представители ОМОНа.Оппозиция итогов выборов не признала, Тихановская выехала в Литву. Ее соратники утверждают, что сделать это ей пришлось под давлением официальных властей республики. Ее муж Сергей, выдвигавшийся в кандидаты на пост президента, с декабря 2019 года находится в тюрьме сразу по нескольким обвинениям, в том числе в нарушении общественного порядка, воспрепятствовании проведению выборов и разжигании вражды против силовиков.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html
sizif8
За разжигание гражданской войны и беспорядков в Белоруссии.
299
Вениамин Шабалин
Так и до бен ладена с этой премией доберутся.
280
132
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, дональд туск, белоруссия, в мире