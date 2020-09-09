https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576984169.html

Лукашенко заявил, что власти сделали выводы из событий после выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики сделали выводы из событий после выборов на высший государственный пост, они "не... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:48

2020-09-09T13:48

2020-09-09T14:51

интервью александра лукашенко российским журналистам

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что власти республики сделали выводы из событий после выборов на высший государственный пост, они "не каменные", но зато "спасли страну, спасли стабильность".По словам президента, если бы "блицкриг удался", то "в 8 часов закрываются участки (для голосования – ред.) девятого (августа – ред.)", а через шесть часов "уже все".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576980550.html

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире