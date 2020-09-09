Лукашенко заявил, что власти сделали выводы из событий после выборов
13:48 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики сделали выводы из событий после выборов на высший государственный пост, они "не каменные", но зато "спасли страну, спасли стабильность".
"Надо эту страницу перевернуть и вернуться, когда страсти улягутся. И действительно. Мы выводы сделали… Вы не думайте, что мы каменные. Мы выводы сделали. Конечно, пострадал журналист, еще кто-то. Сказать "лес рубят – щепки летят" очень грубо. Но по жизни всегда так бывает, когда идет вот эта большая драка… Но то, что спасли республику, спасли страну, спасли стабильность. Я так думаю, да, не без издержек", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.
По словам президента, если бы "блицкриг удался", то "в 8 часов закрываются участки (для голосования – ред.) девятого (августа – ред.)", а через шесть часов "уже все".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.