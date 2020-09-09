https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576980953.html

Песков призвал не сравнивать ситуацию в России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о возможном повторении в России происходящих в... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:01

2020-09-09T13:01

2020-09-09T13:11

протесты в белоруссии

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя заявление белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> о возможном повторении в России происходящих в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> событий, не согласился с такими параллелями, отметив, что речь идет о двух разных суверенных государствах.Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя протесты в республике, предупредил о том, что подобное может произойти и в России. Слова белорусского лидера приводит журналист "Первого канала" Антон Верницкий, который вместе с тремя другими российскими журналистами взял интервью у Лукашенко.В России, как подчеркнул пресс-секретарь президента, "иная политическая культура, иной политический ландшафт, иные политические тенденции". Поэтому обобщения здесь "были бы неверными"."Мы с уважением относимся к политической культуре, к политическому ландшафту Белоруссии. Если они не такие, как у нас, это не значит, что они неверные. В этом, собственно, и суверенность", - добавил Песков.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576980550.html

https://ria.ru/20200909/perevorot-1576977934.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире