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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576980953.html
Песков призвал не сравнивать ситуацию в России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о возможном повторении в России происходящих в... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:01
2020-09-09T13:11
протесты в белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя заявление белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> о возможном повторении в России происходящих в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> событий, не согласился с такими параллелями, отметив, что речь идет о двух разных суверенных государствах.Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя протесты в республике, предупредил о том, что подобное может произойти и в России. Слова белорусского лидера приводит журналист "Первого канала" Антон Верницкий, который вместе с тремя другими российскими журналистами взял интервью у Лукашенко.В России, как подчеркнул пресс-секретарь президента, "иная политическая культура, иной политический ландшафт, иные политические тенденции". Поэтому обобщения здесь "были бы неверными"."Мы с уважением относимся к политической культуре, к политическому ландшафту Белоруссии. Если они не такие, как у нас, это не значит, что они неверные. В этом, собственно, и суверенность", - добавил Песков.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576980550.html
https://ria.ru/20200909/perevorot-1576977934.html
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александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире

Песков призвал не сравнивать ситуацию в России и Белоруссии

13:01 09.09.2020 (обновлено: 13:11 09.09.2020)
710
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о возможном повторении в России происходящих в Белоруссии событий, не согласился с такими параллелями, отметив, что речь идет о двух разных суверенных государствах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя протесты в республике, предупредил о том, что подобное может произойти и в России. Слова белорусского лидера приводит журналист "Первого канала" Антон Верницкий, который вместе с тремя другими российскими журналистами взял интервью у Лукашенко.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Мария Колесникова находится в СИЗО в Минске
"Я бы здесь не согласился с какими-то параллелями. Все-таки, хотя у нас и есть Союзное государство, коим мы весьма дорожим, все-таки мы две разные страны, мы два разных суверенных государства", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, насколько вероятно, по оценкам Кремля, что происходящее в Белоруссии может произойти и в России.
В России, как подчеркнул пресс-секретарь президента, "иная политическая культура, иной политический ландшафт, иные политические тенденции". Поэтому обобщения здесь "были бы неверными".
"Мы с уважением относимся к политической культуре, к политическому ландшафту Белоруссии. Если они не такие, как у нас, это не значит, что они неверные. В этом, собственно, и суверенность", - добавил Песков.
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