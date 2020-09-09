https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576980575.html

Песков исключил возможность слияния России и Белоруссии

Темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит, в том числе во время визита главы республики Александра Лукашенко в РФ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:56

2020-09-09T12:56

2020-09-09T15:57

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_10be47c29bb4e74e6cda15e1848cf512.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит, в том числе во время визита главы республики <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее дипломатический источник в Москве сообщил РИА Новости, что визит президента Белоруссии запланирован в Россию на 14 сентября.По его словам, каждый раз и торгово-экономическое сотрудничество, и вопросы, связанные с задолженностями, с энергоресурсами, с поставками нефти, нефтепродуктов, газа, и вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ, <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзного государства</a>, всегда находятся на повестке дня во время общения двух презентов."И обмен мнениями по наиболее актуальным процессам, которые происходят на европейском континенте, региональные конфликты", - добавил Песков.

https://ria.ru/20200908/protesty-1576935808.html

Дмитрий М. "И пока я президент, такого решения принято не будет". 66

ndg2005 Поглощает как раз-таки ЕС, вот взял и нахально извечную территорию России - Украину поглотил! А присоединение Белоруссии можно называть только не иначе как Историческим Воссоединением! 64

15

россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, политика