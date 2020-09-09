Песков исключил возможность слияния России и Белоруссии
12:56 09.09.2020 (обновлено: 15:57 09.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит, в том числе во время визита главы республики Александра Лукашенко в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее дипломатический источник в Москве сообщил РИА Новости, что визит президента Белоруссии запланирован в Россию на 14 сентября.
"Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь. Визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия. Вы знаете, что наши отношения особого партнерства, союзнические отношения, многовекторные", - сказал Песков журналистам.
По его словам, каждый раз и торгово-экономическое сотрудничество, и вопросы, связанные с задолженностями, с энергоресурсами, с поставками нефти, нефтепродуктов, газа, и вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ, Союзного государства, всегда находятся на повестке дня во время общения двух презентов.
"И обмен мнениями по наиболее актуальным процессам, которые происходят на европейском континенте, региональные конфликты", - добавил Песков.