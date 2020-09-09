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https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576980575.html
Песков исключил возможность слияния России и Белоруссии
Темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит, в том числе во время визита главы республики Александра Лукашенко в РФ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:56
2020-09-09T15:57
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит, в том числе во время визита главы республики <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее дипломатический источник в Москве сообщил РИА Новости, что визит президента Белоруссии запланирован в Россию на 14 сентября.По его словам, каждый раз и торгово-экономическое сотрудничество, и вопросы, связанные с задолженностями, с энергоресурсами, с поставками нефти, нефтепродуктов, газа, и вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ, <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзного государства</a>, всегда находятся на повестке дня во время общения двух презентов."И обмен мнениями по наиболее актуальным процессам, которые происходят на европейском континенте, региональные конфликты", - добавил Песков.
https://ria.ru/20200908/protesty-1576935808.html
"И пока я президент, такого решения принято не будет".
66
Поглощает как раз-таки ЕС, вот взял и нахально извечную территорию России - Украину поглотил! А присоединение Белоруссии можно называть только не иначе как Историческим Воссоединением!
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россия
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, политика

Песков исключил возможность слияния России и Белоруссии

12:56 09.09.2020 (обновлено: 15:57 09.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит, в том числе во время визита главы республики Александра Лукашенко в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее дипломатический источник в Москве сообщил РИА Новости, что визит президента Белоруссии запланирован в Россию на 14 сентября.

"Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь. Визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия. Вы знаете, что наши отношения особого партнерства, союзнические отношения, многовекторные", - сказал Песков журналистам.

По его словам, каждый раз и торгово-экономическое сотрудничество, и вопросы, связанные с задолженностями, с энергоресурсами, с поставками нефти, нефтепродуктов, газа, и вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ, Союзного государства, всегда находятся на повестке дня во время общения двух презентов.
"И обмен мнениями по наиболее актуальным процессам, которые происходят на европейском континенте, региональные конфликты", - добавил Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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РоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
"И пока я президент, такого решения принято не будет".
9 сентября, 13:25
Дмитрий М.Дмитрий М.
19331319
Поглощает как раз-таки ЕС, вот взял и нахально извечную территорию России - Украину поглотил! А присоединение Белоруссии можно называть только не иначе как Историческим Воссоединением!
9 сентября, 13:34
nndg2005
46110016
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