https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576978247.html
Рябков обвинил США в давлении на Белоруссию
Белоруссия находится в фокусе внимания США, ведётся координированная политика давления на эту страну, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:38
2020-09-09T12:38
2020-09-09T13:28
протесты в белоруссии
сергей рябков
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_58591ef45afb4c3aa5e1495730973e45.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссия</a> находится в фокусе внимания <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, ведётся координированная политика давления на эту страну, заявил журналистам замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>."Сейчас Белоруссия в фокусе внимания, ведётся координированная политика давления на эту страну. Аргументы о том, что надо дать возможность ситуации успокоиться и белорусам самим разобраться в своих проблемах, не воспринимаются", - сказал Рябков.По его словам, политика вмешательства США во внутренние дела "нацелена на обеспечение американского доминирования в мире, освобождение геополитического пространства в разных зонах под те общественно-политические и экономические модели, которые в большей мере устраивают США, легкоуправляемы, которые представляют собой территории, где нет места независимому внешнеполитическому курсу, где руководителем принимают к исполнению то, что формулируется в Вашингтоне"."Нам совершенно очевидно, что Вашингтон вмешивался, вмешивается и, к сожалению, будет дальше вмешиваться во внутренние дела многих государств. Белоруссия в их числе", - сказал дипломат журналистам.
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576963555.html
1
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c72a16a3492d8f38b74254b8b449ea95.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, белоруссия, сша, в мире
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Белоруссия
находится в фокусе внимания США
, ведётся координированная политика давления на эту страну, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Сейчас Белоруссия в фокусе внимания, ведётся координированная политика давления на эту страну. Аргументы о том, что надо дать возможность ситуации успокоиться и белорусам самим разобраться в своих проблемах, не воспринимаются", - сказал Рябков.
По его словам, политика вмешательства США во внутренние дела "нацелена на обеспечение американского доминирования в мире, освобождение геополитического пространства в разных зонах под те общественно-политические и экономические модели, которые в большей мере устраивают США, легкоуправляемы, которые представляют собой территории, где нет места независимому внешнеполитическому курсу, где руководителем принимают к исполнению то, что формулируется в Вашингтоне".
"Нам совершенно очевидно, что Вашингтон вмешивался, вмешивается и, к сожалению, будет дальше вмешиваться во внутренние дела многих государств. Белоруссия в их числе", - сказал дипломат журналистам.