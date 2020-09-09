https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576978247.html

Рябков обвинил США в давлении на Белоруссию

Белоруссия находится в фокусе внимания США, ведётся координированная политика давления на эту страну, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:38

2020-09-09T12:38

2020-09-09T13:28

протесты в белоруссии

сергей рябков

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссия</a> находится в фокусе внимания <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, ведётся координированная политика давления на эту страну, заявил журналистам замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>."Сейчас Белоруссия в фокусе внимания, ведётся координированная политика давления на эту страну. Аргументы о том, что надо дать возможность ситуации успокоиться и белорусам самим разобраться в своих проблемах, не воспринимаются", - сказал Рябков.По его словам, политика вмешательства США во внутренние дела "нацелена на обеспечение американского доминирования в мире, освобождение геополитического пространства в разных зонах под те общественно-политические и экономические модели, которые в большей мере устраивают США, легкоуправляемы, которые представляют собой территории, где нет места независимому внешнеполитическому курсу, где руководителем принимают к исполнению то, что формулируется в Вашингтоне"."Нам совершенно очевидно, что Вашингтон вмешивался, вмешивается и, к сожалению, будет дальше вмешиваться во внутренние дела многих государств. Белоруссия в их числе", - сказал дипломат журналистам.

https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576963555.html

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белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рябков, белоруссия, сша, в мире