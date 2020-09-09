Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576978247.html
Рябков обвинил США в давлении на Белоруссию
Белоруссия находится в фокусе внимания США, ведётся координированная политика давления на эту страну, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:38
2020-09-09T13:28
протесты в белоруссии
сергей рябков
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_58591ef45afb4c3aa5e1495730973e45.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссия</a> находится в фокусе внимания <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, ведётся координированная политика давления на эту страну, заявил журналистам замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>."Сейчас Белоруссия в фокусе внимания, ведётся координированная политика давления на эту страну. Аргументы о том, что надо дать возможность ситуации успокоиться и белорусам самим разобраться в своих проблемах, не воспринимаются", - сказал Рябков.По его словам, политика вмешательства США во внутренние дела "нацелена на обеспечение американского доминирования в мире, освобождение геополитического пространства в разных зонах под те общественно-политические и экономические модели, которые в большей мере устраивают США, легкоуправляемы, которые представляют собой территории, где нет места независимому внешнеполитическому курсу, где руководителем принимают к исполнению то, что формулируется в Вашингтоне"."Нам совершенно очевидно, что Вашингтон вмешивался, вмешивается и, к сожалению, будет дальше вмешиваться во внутренние дела многих государств. Белоруссия в их числе", - сказал дипломат журналистам.
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576963555.html
1
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c72a16a3492d8f38b74254b8b449ea95.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей рябков, белоруссия, сша, в мире

Рябков обвинил США в давлении на Белоруссию

12:38 09.09.2020 (обновлено: 13:28 09.09.2020)
355
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Белоруссия находится в фокусе внимания США, ведётся координированная политика давления на эту страну, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сейчас Белоруссия в фокусе внимания, ведётся координированная политика давления на эту страну. Аргументы о том, что надо дать возможность ситуации успокоиться и белорусам самим разобраться в своих проблемах, не воспринимаются", - сказал Рябков.
По его словам, политика вмешательства США во внутренние дела "нацелена на обеспечение американского доминирования в мире, освобождение геополитического пространства в разных зонах под те общественно-политические и экономические модели, которые в большей мере устраивают США, легкоуправляемы, которые представляют собой территории, где нет места независимому внешнеполитическому курсу, где руководителем принимают к исполнению то, что формулируется в Вашингтоне".
"Нам совершенно очевидно, что Вашингтон вмешивался, вмешивается и, к сожалению, будет дальше вмешиваться во внутренние дела многих государств. Белоруссия в их числе", - сказал дипломат журналистам.
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 02:07Протесты в Белоруссии
США предупредили о дополнительных санкциях против Белоруссии
3330035
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииСергей РябковБелоруссияСШАВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи у больничного комплекса Шарите в Берлине
Рябков прокомментировал угрозу США ввести санкции из-за Навального
Лауреат Нобелевской премии по литературе, член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич у здания Следственного комитета в Минске
Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране
Московский Кремль
В Кремле обеспокоены исчезновениями людей в Белоруссии
Акция рабочих на Минском заводе колесных тягачей
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке "задурить" голову рабочим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко заявил, что Белоруссия стала космической державой
Алексей Навальный
В ГД ответили на обвинения в адрес России в "отравлении" Навального
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Толстой оценил заявление ПАСЕ о результатах выборов в Белоруссии
Участники акции протеста в Минске
Песков призвал не сравнивать ситуацию в России и Белоруссии
Лауреат Нобелевской премии по литературе, член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич у здания Следственного комитета в Минске
Алексиевич заявила, что не будет покидать Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко рассказал о последствиях вступления Белоруссии в НАТО
Президент РФ Владимир Путин
Песков ответил на вопрос, будет ли Путин делать прививку от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко не видит внутренних причин для "цветной революции" в Белоруссии
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
В Польше рассказали о подготовке экономического плана помощи белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал организаторов белорусских протестов
Ученые в лаборатории
В Кремле прокомментировали приостановку разработки вакцины Astrazeneca
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния