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Лукашенко заявил, что Белоруссия стала космической державой
Белоруссия стала космической державой, заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:34
2020-09-09T14:51
интервью александра лукашенко российским журналистам
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> стала космической державой, заявил президент страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>."Космос. Мы стали космической державой. Небольшая Беларусь стала космической державой. Мы делаем спутники дистанционного зондирования, связи, и прочее. Работаем с россиянами. И для России делаем дистанционное зондирование Земли", - сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.Он отметил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> на данный момент в космической сфере сотрудничает с 30 странами.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576977195.html
Врёт как дышит, легко и не принуждённо.....
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минск
белоруссия
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интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что Белоруссия стала космической державой

12:34 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Белоруссия стала космической державой, заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Космос. Мы стали космической державой. Небольшая Беларусь стала космической державой. Мы делаем спутники дистанционного зондирования, связи, и прочее. Работаем с россиянами. И для России делаем дистанционное зондирование Земли", - сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.
Он отметил, что Минск на данный момент в космической сфере сотрудничает с 30 странами.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >>
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Интервью Александра Лукашенко российским журналистамАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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