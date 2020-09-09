https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576977855.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия стала космической державой
Белоруссия стала космической державой, заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:34
2020-09-09T12:34
2020-09-09T14:51
интервью александра лукашенко российским журналистам
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> стала космической державой, заявил президент страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>."Космос. Мы стали космической державой. Небольшая Беларусь стала космической державой. Мы делаем спутники дистанционного зондирования, связи, и прочее. Работаем с россиянами. И для России делаем дистанционное зондирование Земли", - сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.Он отметил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> на данный момент в космической сфере сотрудничает с 30 странами.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >></a></strong>
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576977195.html
Егор Панкратов
Врёт как дышит, легко и не принуждённо.....
20
2
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире