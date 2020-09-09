https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576977855.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия стала космической державой

Белоруссия стала космической державой, заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:34

2020-09-09T12:34

2020-09-09T14:51

интервью александра лукашенко российским журналистам

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> стала космической державой, заявил президент страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>."Космос. Мы стали космической державой. Небольшая Беларусь стала космической державой. Мы делаем спутники дистанционного зондирования, связи, и прочее. Работаем с россиянами. И для России делаем дистанционное зондирование Земли", - сказал Лукашенко в интервью российским телеканалам.Он отметил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> на данный момент в космической сфере сотрудничает с 30 странами.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576977195.html

Егор Панкратов Врёт как дышит, легко и не принуждённо..... 20

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире