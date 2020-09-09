Лукашенко назначил нового генпрокурора Белоруссии
12:10 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
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© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA PoolПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA Pool
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил генеральным прокурором Андрея Шведа, который до настоящего времени возглавлял государственный комитет судебных экспертиз, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.
"Андрей Швед, который до настоящего времени возглавлял государственный комитет судебных экспертиз, назначен генеральным прокурором Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял 9 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также приводят слова Лукашенко о том, что кадровые назначения - это "естественный процесс после выборов, как в любом государстве". "Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов", - отметил глава государства.
Он добавил, что Александр Конюк работал в должности прокурора девять лет. "Более того, человек надежный, государственный, человек военный, прошел Афганистан, мы это знаем. Знает иностранные языки. У него есть желание поработать на дипломатической службе. Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения", - сказал Лукашенко.
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