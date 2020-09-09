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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576976384.html
Лукашенко назначил нового генпрокурора Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил генеральным прокурором Андрея Шведа, который до настоящего времени возглавлял государственный комитет судебных РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:10
2020-09-09T14:51
интервью александра лукашенко российским журналистам
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> назначил генеральным прокурором Андрея Шведа, который до настоящего времени возглавлял государственный комитет судебных экспертиз, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.В пресс-службе также приводят слова Лукашенко о том, что кадровые назначения - это "естественный процесс после выборов, как в любом государстве". "Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов", - отметил глава государства.Он добавил, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Konjuk/" target="_blank" data-auto="true">Александр Конюк</a> работал в должности прокурора девять лет. "Более того, человек надежный, государственный, человек военный, прошел Афганистан, мы это знаем. Знает иностранные языки. У него есть желание поработать на дипломатической службе. Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения", - сказал Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576972112.html
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html
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интервью александра лукашенко российским журналистам, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко назначил нового генпрокурора Белоруссии

12:10 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
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© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA PoolПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA Pool
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил генеральным прокурором Андрея Шведа, который до настоящего времени возглавлял государственный комитет судебных экспертиз, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.
"Андрей Швед, который до настоящего времени возглавлял государственный комитет судебных экспертиз, назначен генеральным прокурором Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял 9 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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В пресс-службе также приводят слова Лукашенко о том, что кадровые назначения - это "естественный процесс после выборов, как в любом государстве". "Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов", - отметил глава государства.
Он добавил, что Александр Конюк работал в должности прокурора девять лет. "Более того, человек надежный, государственный, человек военный, прошел Афганистан, мы это знаем. Знает иностранные языки. У него есть желание поработать на дипломатической службе. Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения", - сказал Лукашенко.
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