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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576972534.html
В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака
Члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака задержали, речь идет о ранее возбужденном уголовном деле о призывах к захвату власти,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:11
2020-09-09T11:23
протесты в белоруссии
максим знак
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции <a href="https://ria.ru/person_maksim-znak" target="_blank">Максима Знака</a> задержали, речь идет о ранее возбужденном уголовном деле о призывах к захвату власти, точный статус политика по делу на данный момент неизвестен, говорится в распространенном в среду заявлении КС."Задержан член президиума Координационного совета Максим Знак… Утром 9 сентября Максим Знак успел сообщить, что в штаб <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> пришли люди в масках. С этого момента связи с Максимом нет", - отмечается в сообщении.Со ссылкой на информацию адвоката Дмитрия Лаевского там говорится, что делом занимается Следственный комитет в рамках уголовного дела против Координационного совета "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". В квартире Знака планируется обыск, утверждают в КС."Максим Знак ранее проходил по делу как свидетель, его правовой статус на данный момент неизвестен", - подчеркивается в сообщении.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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максим знак, белоруссия, в мире

В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака

11:11 09.09.2020 (обновлено: 11:23 09.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак
Член президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Член президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак. Архивное фото
МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака задержали, речь идет о ранее возбужденном уголовном деле о призывах к захвату власти, точный статус политика по делу на данный момент неизвестен, говорится в распространенном в среду заявлении КС.
"Задержан член президиума Координационного совета Максим Знак… Утром 9 сентября Максим Знак успел сообщить, что в штаб Виктора Бабарико пришли люди в масках. С этого момента связи с Максимом нет", - отмечается в сообщении.
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Со ссылкой на информацию адвоката Дмитрия Лаевского там говорится, что делом занимается Следственный комитет в рамках уголовного дела против Координационного совета "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". В квартире Знака планируется обыск, утверждают в КС.
"Максим Знак ранее проходил по делу как свидетель, его правовой статус на данный момент неизвестен", - подчеркивается в сообщении.
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