https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576972534.html

В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака

Члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака задержали, речь идет о ранее возбужденном уголовном деле о призывах к захвату власти,... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T11:11

2020-09-09T11:11

2020-09-09T11:23

протесты в белоруссии

максим знак

белоруссия

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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции <a href="https://ria.ru/person_maksim-znak" target="_blank">Максима Знака</a> задержали, речь идет о ранее возбужденном уголовном деле о призывах к захвату власти, точный статус политика по делу на данный момент неизвестен, говорится в распространенном в среду заявлении КС."Задержан член президиума Координационного совета Максим Знак… Утром 9 сентября Максим Знак успел сообщить, что в штаб <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> пришли люди в масках. С этого момента связи с Максимом нет", - отмечается в сообщении.Со ссылкой на информацию адвоката Дмитрия Лаевского там говорится, что делом занимается Следственный комитет в рамках уголовного дела против Координационного совета "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". В квартире Знака планируется обыск, утверждают в КС."Максим Знак ранее проходил по делу как свидетель, его правовой статус на данный момент неизвестен", - подчеркивается в сообщении.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим знак, белоруссия, в мире