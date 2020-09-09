В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака
11:11 09.09.2020 (обновлено: 11:23 09.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак
© Sputnik / Виктор Толочко
Член президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак. Архивное фото
МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака задержали, речь идет о ранее возбужденном уголовном деле о призывах к захвату власти, точный статус политика по делу на данный момент неизвестен, говорится в распространенном в среду заявлении КС.
"Задержан член президиума Координационного совета Максим Знак… Утром 9 сентября Максим Знак успел сообщить, что в штаб Виктора Бабарико пришли люди в масках. С этого момента связи с Максимом нет", - отмечается в сообщении.
Со ссылкой на информацию адвоката Дмитрия Лаевского там говорится, что делом занимается Следственный комитет в рамках уголовного дела против Координационного совета "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". В квартире Знака планируется обыск, утверждают в КС.
"Максим Знак ранее проходил по делу как свидетель, его правовой статус на данный момент неизвестен", - подчеркивается в сообщении.
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