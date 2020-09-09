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https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576968417.html
Эксперт: США введут санкции против Минска из-за ситуации с Колесниковой
США введут точечные визовые и блокирующие санкции против Белоруссии из-за ситуации с членом оппозиционного Координационного совета Марии Колесниковой, считает... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T09:49
2020-09-09T09:49
мария колесникова
майк помпео
белоруссия
киев
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> США введут точечные визовые и блокирующие санкции против Белоруссии из-за ситуации с членом оппозиционного Координационного совета <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Ранее госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> в связи с ситуацией вокруг Колесниковой заявил, что Вашингтон рассматривает новые санкции против Белоруссии.Как пояснил Тимофеев, сам правовой механизм введения санкций против Белоруссии существует в США уже давно и появился в 2006 году в виде президентского указа, который объявлял чрезвычайное положение по ситуации в Белоруссии.По словам <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Timofeev/" target="_blank" data-auto="true">Тимофеева</a>, сейчас в черном списке минфина США, то есть в списке заблокированных лиц, с которыми американским гражданам и компаниями запрещено осуществлять какие-либо экономические транзакции, около 10-12 крупных белорусских компаний.Как отметил Тимофеев, в конце прошлого года США выписали так называемую генлицензию, которая давала исключение по сделкам с этими компаниями, то есть фактически эти санкции были заморожены. При этом он перечислил те шаги, на которые могут пойти США, вводят санкции против Белоруссии из-за Колесниковой.По мнению эксперта, скорее всего, США введут против Белоруссии блокирующие экономические санкции, которые подразумевают под собой запрет физическим и юридическим лицам США осуществлять любые экономические транзакции, в том числе банковские переводы, с лицами под санкциями. Кроме этого, как сказал Тимофеев, будут введены визовые санкции, запрещающие въезд в США или подразумевающие выдворение из Штатов белорусских лиц, попавших под санкции Вашингтона.Эксперт также полагает, что, скорее всего, новые американские санкции появятся одновременно с санкциями ЕС, который также рассматривает возможность их применения против Белоруссии.Как отмечал Помпео, США глубоко обеспокоены сообщениями о "похищении" Колесниковой и попытках насильственно выдворить на Украину ее, а также членов координационного совета оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что <a href="http://ria.ru/person_AleksejjKravcov/" target="_blank" data-auto="true">Кравцов</a> и Родненков покинули территорию республики, а <a href="http://ria.ru/person_BorisKolesnikov/" target="_blank" data-auto="true">Колесникова</a> задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> обвинили власти в организации их выезда из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/sanktsii-1576927224.html
https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html
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белоруссия
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украина
РИА Новости
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мария колесникова, майк помпео, белоруссия, киев, украина, в мире

Эксперт: США введут санкции против Минска из-за ситуации с Колесниковой

09:49 09.09.2020
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© REUTERS / TUT.BYКоординатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© REUTERS / TUT.BY
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. США введут точечные визовые и блокирующие санкции против Белоруссии из-за ситуации с членом оппозиционного Координационного совета Марии Колесниковой, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в связи с ситуацией вокруг Колесниковой заявил, что Вашингтон рассматривает новые санкции против Белоруссии.
"Вполне возможно, что пойдут (на введение санкций)... Я здесь больших сюрпризов не вижу. Да, эти меры появятся, они будут действительно точечными, как Помпео сказал, направленными против лиц, которых они считают причастными к этим проблемам, которые там есть", - сказал эксперт РИА Новости.
Как пояснил Тимофеев, сам правовой механизм введения санкций против Белоруссии существует в США уже давно и появился в 2006 году в виде президентского указа, который объявлял чрезвычайное положение по ситуации в Белоруссии.
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"И объявление чрезвычайной ситуации по той или иной теме дает президенту США полномочия в любой момент использовать санкции для решения этой проблемы внешней политики США, так по крайней мере написано в законодательстве США", - добавил он.
По словам Тимофеева, сейчас в черном списке минфина США, то есть в списке заблокированных лиц, с которыми американским гражданам и компаниями запрещено осуществлять какие-либо экономические транзакции, около 10-12 крупных белорусских компаний.
Как отметил Тимофеев, в конце прошлого года США выписали так называемую генлицензию, которая давала исключение по сделкам с этими компаниями, то есть фактически эти санкции были заморожены. При этом он перечислил те шаги, на которые могут пойти США, вводят санкции против Белоруссии из-за Колесниковой.
"Сейчас американцы могут сделать несколько шагов. Первое, разморозить эти санкции, то есть отменить генлицензию, которая существует против крупных предприятий (Белоруссии). Второе, они могут оставить эту генлицензию, но ввести новые санкции против каких-то лиц белорусских, которых они считают причастными к тому, что там сейчас происходит", - добавил Тимофеев.
По мнению эксперта, скорее всего, США введут против Белоруссии блокирующие экономические санкции, которые подразумевают под собой запрет физическим и юридическим лицам США осуществлять любые экономические транзакции, в том числе банковские переводы, с лицами под санкциями. Кроме этого, как сказал Тимофеев, будут введены визовые санкции, запрещающие въезд в США или подразумевающие выдворение из Штатов белорусских лиц, попавших под санкции Вашингтона.
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Эксперт также полагает, что, скорее всего, новые американские санкции появятся одновременно с санкциями ЕС, который также рассматривает возможность их применения против Белоруссии.
Как отмечал Помпео, США глубоко обеспокоены сообщениями о "похищении" Колесниковой и попытках насильственно выдворить на Украину ее, а также членов координационного совета оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана.
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