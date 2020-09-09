https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576968417.html

Эксперт: США введут санкции против Минска из-за ситуации с Колесниковой

США введут точечные визовые и блокирующие санкции против Белоруссии из-за ситуации с членом оппозиционного Координационного совета Марии Колесниковой, считает... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T09:49

2020-09-09T09:49

2020-09-09T09:49

мария колесникова

майк помпео

белоруссия

киев

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> США введут точечные визовые и блокирующие санкции против Белоруссии из-за ситуации с членом оппозиционного Координационного совета <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Ранее госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> в связи с ситуацией вокруг Колесниковой заявил, что Вашингтон рассматривает новые санкции против Белоруссии.Как пояснил Тимофеев, сам правовой механизм введения санкций против Белоруссии существует в США уже давно и появился в 2006 году в виде президентского указа, который объявлял чрезвычайное положение по ситуации в Белоруссии.По словам <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Timofeev/" target="_blank" data-auto="true">Тимофеева</a>, сейчас в черном списке минфина США, то есть в списке заблокированных лиц, с которыми американским гражданам и компаниями запрещено осуществлять какие-либо экономические транзакции, около 10-12 крупных белорусских компаний.Как отметил Тимофеев, в конце прошлого года США выписали так называемую генлицензию, которая давала исключение по сделкам с этими компаниями, то есть фактически эти санкции были заморожены. При этом он перечислил те шаги, на которые могут пойти США, вводят санкции против Белоруссии из-за Колесниковой.По мнению эксперта, скорее всего, США введут против Белоруссии блокирующие экономические санкции, которые подразумевают под собой запрет физическим и юридическим лицам США осуществлять любые экономические транзакции, в том числе банковские переводы, с лицами под санкциями. Кроме этого, как сказал Тимофеев, будут введены визовые санкции, запрещающие въезд в США или подразумевающие выдворение из Штатов белорусских лиц, попавших под санкции Вашингтона.Эксперт также полагает, что, скорее всего, новые американские санкции появятся одновременно с санкциями ЕС, который также рассматривает возможность их применения против Белоруссии.Как отмечал Помпео, США глубоко обеспокоены сообщениями о "похищении" Колесниковой и попытках насильственно выдворить на Украину ее, а также членов координационного совета оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что <a href="http://ria.ru/person_AleksejjKravcov/" target="_blank" data-auto="true">Кравцов</a> и Родненков покинули территорию республики, а <a href="http://ria.ru/person_BorisKolesnikov/" target="_blank" data-auto="true">Колесникова</a> задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> обвинили власти в организации их выезда из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/sanktsii-1576927224.html

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/parfyum-1576952363.html

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белоруссия

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, майк помпео, белоруссия, киев, украина, в мире