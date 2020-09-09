https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576967521.html

Оппозиционеры Родненков и Кравцов планируют вернуться в Минск

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков заявил, что он и его соратник Иван Кравцов планируют вернуться в Минск, пока они... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T09:31

2020-09-09T09:31

2020-09-09T10:44

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков заявил, что он и его соратник Иван Кравцов планируют вернуться в Минск, пока они будут проводить встречи в Киеве."Конечно, у нас есть планы вернуться в Белоруссию… Мы сейчас пытаемся скоординироваться с нашими ребятами, которые находятся в Минске, мы с ними на постоянной связи, и сейчас у нас будут несколько встреч с теми ребятами, которые нам помогают здесь, в Киеве. После этого мы будем связываться с нашими другими командами, которые работают в других городах. После этого в течение, скорее всего, двух недель мы будем планировать наше возвращение обратно в Минск, потому что именно там мы наиболее эффективны, там находится наша основная команда, с которой мы работали, и это то место, где мы хотим находиться", - сказал Родненков в эфире телеканала "<a href="https://24tv.ua/ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украина 24</a>" в среду утром.В свою очередь Кравцов заявил, что их с Родненковым возвращение в Минск может быть небезопасным, но они будут к этому готовиться. "Я думаю это сильно небезопасно, но мы будем к этому готовиться", - сказал Кравцов.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> обвинили власти в организации их выезда из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, украина, в мире