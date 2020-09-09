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https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576963955.html
Россияне рассказали об отношении к вопросу объединения с Белоруссией
Более 40% россиян считают, что объединение России и Белоруссии не нужно, следует поддерживать добрососедские отношения между государствами, свидетельствуют... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T03:10
2020-09-09T04:30
россия
"общественные мнения"
вциом
белоруссия
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Более 40% россиян считают, что объединение <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не нужно, следует поддерживать добрососедские отношения между государствами, свидетельствуют результаты опроса <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a>.По данным исследования, 57% россиян знают о создании Союзного государства России и Белоруссии, 16% из них хорошо информированы об этом, а 41% что-то слышали, но без подробностей. При этом 43% респондентов услышали о нем впервые.Как следует из опроса, 43% считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно, а надо просто поддерживать добрососедские отношения с Белоруссией как с другим государством. Почти четверть (22%) хотели бы видеть его как объединение двух государств в одно на равноправной основе, 17% - как вхождение Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких регионов, 1% - как вхождение России в состав Белоруссии на правах одного или нескольких регионов. Не дали ответа 12%, а 5% затруднились ответить.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 августа среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России, для нее максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран. Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию, государственный флаг, герб. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576963780.html
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576963555.html
40% откуда взял этот фейковый ВЦИОМ? Это разжигание межнациональной вражды между братскими народами. Создают Украина-2.
122
Любое объединение государств должно идти к равноправию народов, населяющих эти страны. Не может Республика Якутия, Хакасия, Татарстан, Дагестан, Чувашия - всего 21 республика представлять одну чашу весов, а Республика Беларусь другую. Вы согласны???
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россия
белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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353
60
россия, "общественные мнения", вциом, белоруссия, общество

Россияне рассказали об отношении к вопросу объединения с Белоруссией

03:10 09.09.2020 (обновлено: 04:30 09.09.2020)
25468
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники протестов на площади Независимости в Минске
Участники протестов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 40% россиян считают, что объединение России и Белоруссии не нужно, следует поддерживать добрососедские отношения между государствами, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, 57% россиян знают о создании Союзного государства России и Белоруссии, 16% из них хорошо информированы об этом, а 41% что-то слышали, но без подробностей. При этом 43% респондентов услышали о нем впервые.
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске. - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
03:03Протесты в Белоруссии
Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
Как следует из опроса, 43% считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно, а надо просто поддерживать добрососедские отношения с Белоруссией как с другим государством. Почти четверть (22%) хотели бы видеть его как объединение двух государств в одно на равноправной основе, 17% - как вхождение Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких регионов, 1% - как вхождение России в состав Белоруссии на правах одного или нескольких регионов. Не дали ответа 12%, а 5% затруднились ответить.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 августа среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России, для нее максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран. Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию, государственный флаг, герб.
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Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
02:07Протесты в Белоруссии
США предупредили о дополнительных санкциях против Белоруссии
882011102189
Обсудить 31
Россия"Общественные мнения"ВЦИОМБелоруссияОбщество
Популярные комментарии
40% откуда взял этот фейковый ВЦИОМ? Это разжигание межнациональной вражды между братскими народами. Создают Украина-2.
9 сентября, 04:39
Volodimir BoltVolodimir Bolt
101001019
Любое объединение государств должно идти к равноправию народов, населяющих эти страны. Не может Республика Якутия, Хакасия, Татарстан, Дагестан, Чувашия - всего 21 республика представлять одну чашу весов, а Республика Беларусь другую. Вы согласны???
9 сентября, 04:03
Владимир ЛушниковВладимир Лушников
75321018
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