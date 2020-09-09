https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576963780.html
Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
Нынешние отношения России и Белоруссии россияне оценивают преимущественно положительно или нейтрально, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T03:03
2020-09-09T03:03
2020-09-09T03:06
"общественные мнения"
протесты в белоруссии
россия
вциом
белоруссия
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Нынешние отношения <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> россияне оценивают преимущественно положительно или нейтрально, свидетельствуют результаты опроса <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a>.По данным исследования, 23% россиян оценивают нынешние отношения России и Белоруссии как дружественные, по 20% - как нормальные или хорошие, 16% - как прохладные, 11% - как напряженные, 1% - как враждебные, а 9% затруднились ответить.Отмечается, что, по мнению 49% респондентов, отношения между странами в течение последнего года остаются прежними, 32% полагают, что они ухудшаются, 8% - что они улучшаются, 11% затруднились ответить.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 августа 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576963555.html
4
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"общественные мнения", россия, вциом, белоруссия, общество
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Нынешние отношения России
и Белоруссии
россияне оценивают преимущественно положительно или нейтрально, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ
.
По данным исследования, 23% россиян оценивают нынешние отношения России и Белоруссии как дружественные, по 20% - как нормальные или хорошие, 16% - как прохладные, 11% - как напряженные, 1% - как враждебные, а 9% затруднились ответить.
Отмечается, что, по мнению 49% респондентов, отношения между странами в течение последнего года остаются прежними, 32% полагают, что они ухудшаются, 8% - что они улучшаются, 11% затруднились ответить.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 августа 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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