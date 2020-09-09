https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576963555.html

США предупредили о дополнительных санкциях против Белоруссии

Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против Минска, заявил госсекретарь Майк Помпео, комментируя задержание члена Координационного совета... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T02:07

2020-09-09T02:07

2020-09-09T09:18

мария колесникова

протесты в белоруссии

майк помпео

белоруссия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости.</strong> Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против Минска, заявил госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>, комментируя задержание члена Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>.Госсекретарь также выразил обеспокоенность сообщениями о том, что Колесникову "похитили" и пытались насильственно выдворить на Украину вместе с другими представителями Координационного совета.Накануне белорусские пограничники заявили, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли пограничный и таможенный контроль и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a>. Позже выяснилось, что Колесникову задержали.По данным Госпогранкомитета Белоруссии, машина с оппозиционерами по дороге встретила пограничный наряд и резко набрала скорость, создав угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом "выпихнули" из автомобиля.Член президиума Координационного совета <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank">Павел Латушко</a> сообщил, со своей стороны, что оппозиционерку пытались насильно вывезти на Украину, но на границе она порвала свой паспорт.В штабе бывшего претендента на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank">Виктора Бабарико</a> уточнили, что Колесникова находится в Мозырском погранотряде.До этого, утром, Колесникова, Кравцов и Родненков перестали выходить на связь. Их соратники сообщали, что, по некоторым данным, Колесникову в центре Минска задержали неизвестные, посадили в микроавтобус и увезли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576960867.html

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576948779.html

Прекрасная Россия бе-бе-бе А в СШП конечно же никто прав человека не нарушает. Идеальная страна с идеальными законами и милыми полицейскими, стреляющими семь раз в спину задержанному. 138

Коля Моргунов это тот самый помпео который газку обещал? 95

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белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, майк помпео, белоруссия, сша, в мире