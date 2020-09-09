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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576963555.html
США предупредили о дополнительных санкциях против Белоруссии
Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против Минска, заявил госсекретарь Майк Помпео, комментируя задержание члена Координационного совета... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T02:07
2020-09-09T09:18
мария колесникова
протесты в белоруссии
майк помпео
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости.</strong> Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против Минска, заявил госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>, комментируя задержание члена Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>.Госсекретарь также выразил обеспокоенность сообщениями о том, что Колесникову "похитили" и пытались насильственно выдворить на Украину вместе с другими представителями Координационного совета.Накануне белорусские пограничники заявили, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли пограничный и таможенный контроль и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a>. Позже выяснилось, что Колесникову задержали.По данным Госпогранкомитета Белоруссии, машина с оппозиционерами по дороге встретила пограничный наряд и резко набрала скорость, создав угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом "выпихнули" из автомобиля.Член президиума Координационного совета <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank">Павел Латушко</a> сообщил, со своей стороны, что оппозиционерку пытались насильно вывезти на Украину, но на границе она порвала свой паспорт.В штабе бывшего претендента на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank">Виктора Бабарико</a> уточнили, что Колесникова находится в Мозырском погранотряде.До этого, утром, Колесникова, Кравцов и Родненков перестали выходить на связь. Их соратники сообщали, что, по некоторым данным, Колесникову в центре Минска задержали неизвестные, посадили в микроавтобус и увезли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576960867.html
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576948779.html
А в СШП конечно же никто прав человека не нарушает. Идеальная страна с идеальными законами и милыми полицейскими, стреляющими семь раз в спину задержанному.
138
это тот самый помпео который газку обещал?
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белоруссия
сша
РИА Новости
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мария колесникова, майк помпео, белоруссия, сша, в мире

США предупредили о дополнительных санкциях против Белоруссии

02:07 09.09.2020 (обновлено: 09:18 09.09.2020)
14159
© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против Минска, заявил госсекретарь Майк Помпео, комментируя задержание члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

"США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Белоруссии", — говорится в его письменном заявлении.

Госсекретарь также выразил обеспокоенность сообщениями о том, что Колесникову "похитили" и пытались насильственно выдворить на Украину вместе с другими представителями Координационного совета.
Накануне белорусские пограничники заявили, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли пограничный и таможенный контроль и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Колесникову задержали.
Мария Колесникова на митинге в Киевском сквере в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 22:20Протесты в Белоруссии
Соратник Колесниковой заявил, что для нее были куплены билеты в Мюнхен
По данным Госпогранкомитета Белоруссии, машина с оппозиционерами по дороге встретила пограничный наряд и резко набрала скорость, создав угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом "выпихнули" из автомобиля.
Член президиума Координационного совета Павел Латушко сообщил, со своей стороны, что оппозиционерку пытались насильно вывезти на Украину, но на границе она порвала свой паспорт.
В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико уточнили, что Колесникова находится в Мозырском погранотряде.
До этого, утром, Колесникова, Кравцов и Родненков перестали выходить на связь. Их соратники сообщали, что, по некоторым данным, Колесникову в центре Минска задержали неизвестные, посадили в микроавтобус и увезли.
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Лукашенко рассказал о выбросивших Колесникову из машины соратниках
792556133109
Обсудить 29
Протесты в БелоруссииМария КолесниковаМайк ПомпеоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А в СШП конечно же никто прав человека не нарушает. Идеальная страна с идеальными законами и милыми полицейскими, стреляющими семь раз в спину задержанному.
9 сентября, 04:40
Прекрасная Россия бе-бе-беПрекрасная Россия бе-бе-бе
10570207
это тот самый помпео который газку обещал?
9 сентября, 02:08
КМКоля Моргунов
29590205
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