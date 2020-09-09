США предупредили о дополнительных санкциях против Белоруссии
02:07 09.09.2020 (обновлено: 09:18 09.09.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
© Sputnik
ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против Минска, заявил госсекретарь Майк Помпео, комментируя задержание члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.
"США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Белоруссии", — говорится в его письменном заявлении.
Госсекретарь также выразил обеспокоенность сообщениями о том, что Колесникову "похитили" и пытались насильственно выдворить на Украину вместе с другими представителями Координационного совета.
Накануне белорусские пограничники заявили, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли пограничный и таможенный контроль и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Колесникову задержали.
По данным Госпогранкомитета Белоруссии, машина с оппозиционерами по дороге встретила пограничный наряд и резко набрала скорость, создав угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом "выпихнули" из автомобиля.
Член президиума Координационного совета Павел Латушко сообщил, со своей стороны, что оппозиционерку пытались насильно вывезти на Украину, но на границе она порвала свой паспорт.
В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико уточнили, что Колесникова находится в Мозырском погранотряде.
До этого, утром, Колесникова, Кравцов и Родненков перестали выходить на связь. Их соратники сообщали, что, по некоторым данным, Колесникову в центре Минска задержали неизвестные, посадили в микроавтобус и увезли.
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