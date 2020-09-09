https://ria.ru/20200909/bankrotstvo-1576991879.html

Путин поручил обеспечить доступность упрощенной процедуры банкротства

Президент России Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Решетникову обеспечить доступность и простоту упрощенной процедуры банкротства... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:47

2020-09-09T15:47

2020-09-09T16:01

максим решетников

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил министру экономического развития <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максиму Решетникову</a> обеспечить доступность и простоту упрощенной процедуры банкротства для россиян и при необходимости откорректировать закон, об этом он заявил в ходе совещания с правительством."Сделаем, спасибо", - ответил Решетников.Физические лица и индивидуальные предприниматели с 1 сентября могут подать в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) заявление о признании их банкротом во внесудебном порядке - таким образом, закон теперь позволяет должникам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.Упрощенная процедура доступна для граждан, если размер его обязательств составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей, при этом в указанную сумму не должны входить штрафы, пени, проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды и иные имущественные или финансовые санкции.

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/bankrot-rossiya-1576611784.html

https://ria.ru/20200901/bankrotstvo-1576583970.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим решетников, владимир путин, общество