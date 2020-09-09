Путин поручил обеспечить доступность упрощенной процедуры банкротства
15:47 09.09.2020 (обновлено: 16:01 09.09.2020)
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Решетникову обеспечить доступность и простоту упрощенной процедуры банкротства для россиян и при необходимости откорректировать закон, об этом он заявил в ходе совещания с правительством.
"Нужно обеспечить доступность и простоту для граждан использования этого нормативного акта и посмотреть, как работает все это на практике. При необходимости, может, внести какие-то коррективы. Я вас прошу и ваше ведомство этим заняться", - сказал он.
2 сентября, 08:55АкцентыВнесудебное банкротство граждан: бесплатно и быстроВ России с 1 сентября заработал закон, позволяющий гражданам с непогашенными долгами до 500 тысяч рублей объявить о банкротстве во внесудебном порядке. Процедура эта бесплатная, простая и удобная. Главное на ее период не взять новых кредитов.
"Сделаем, спасибо", - ответил Решетников.
Физические лица и индивидуальные предприниматели с 1 сентября могут подать в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) заявление о признании их банкротом во внесудебном порядке - таким образом, закон теперь позволяет должникам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.
Упрощенная процедура доступна для граждан, если размер его обязательств составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей, при этом в указанную сумму не должны входить штрафы, пени, проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды и иные имущественные или финансовые санкции.
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