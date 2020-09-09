https://ria.ru/20200909/aleksievich-1576977168.html

Алексиевич заявила, что не будет покидать Белоруссию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что не желает покидать страну. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:24

2020-09-09T12:24

2020-09-09T13:03

мария колесникова

госпогранкомитет белоруссии

александр лукашенко

украина

протесты в белоруссии

светлана алексиевич

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Алексиевич</a> заявила, что не желает покидать страну."Нет, я не хочу, но вы же знаете, какие у нас способы", - сказала Алексиевич журналистам, собравшимся у ее квартиры. Таким образом она ответила на вопрос о возможном намерении покинуть страну, как уже сделали некоторые из ее коллег-оппозиционеров.Алексиевич добавила, что чувствует себя "нормально", однако "немного больна".Она также отметила, что Координационный совет оппозиции продолжит работу, несмотря на задержания. "Совет будет жить, мы его сделали более расширенным", - сказала она.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.В понедельник была задержана член президиума КС <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a>. Как сообщил <a href="http://ria.ru/organization__171/" target="_blank" data-auto="true">Госпогранкомитет Белоруссии</a>, она и двое представителей совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Кравцов и Родненков покинули территорию республики. В президиуме на данный момент осталась писательница Светлана Алексиевич.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576980550.html

https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576980775.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, госпогранкомитет белоруссии, александр лукашенко, украина, светлана алексиевич, белоруссия, в мире