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Нижегородская область
https://ria.ru/20200908/zhile-1576954902.html
Еще два дома сдадут в октябре в проблемном ЖК под Нижним Новгородом
Еще два дома в проблемном жилом комплексе "Новинки Smart City" под Нижним Новгородом планируется сдать в эксплуатацию в октябре, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T19:00
2020-09-08T19:00
нижегородская область
жилье
нижний новгород
нижегородская область
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости.</strong> Еще два дома в проблемном жилом комплексе "Новинки Smart City" под <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижним Новгородом</a> планируется сдать в эксплуатацию в октябре, сообщает пресс-служба правительства региона.Строительство ЖК "Новинки Smart City" в марте 2014 года начал застройщик "Квартстрой Центр". В марте 2018 года застройщик самого крупного долгостроя <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> был признан банкротом, в конце мая фонд "Спецпроекты фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" возобновил работы вместо обанкротившейся компании. Первые 4 дома ЖК "Новинки Smart City" ввели в эксплуатацию в октябре 2019 года, еще 2 дома - 1 июля 2020 года."Сейчас на строительной площадке ЖК "Новинки Smart City" работают 180 специалистов с использованием девяти единиц техники. На данный момент в домах №14 и №15 продолжаются фасадные и внутренние отделочные работы, а также организуется парковочная зона. Дома №14 и №15 планируется сдать в эксплуатацию в октябре", - говорится в сообщении.К отделке и монтажу входных и межкомнатных дверей также приступили в домах №16 и №17. Параллельно в домах с №16 по №19 ведутся работы по устройству фасадов, по монтажу светопрозрачных конструкций, по каменной кладке, а также по монтажу вводно-распределительных устройств и индивидуального теплового пункта. При этом в домах №20, 21 и 22 ведется подготовка к демонтажу фасадов, выполненных обанкротившимся застройщиком из горючих материалов.По словам заместителя министра строительства Нижегородской области Александра Мудрова, работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. "Есть все необходимые материалы, их поставка осуществляется бесперебойно. До конца года обещают завершить строительно-монтажные работы на всех 9 оставшихся домах. В первом квартале 2021 года останется только провести благоустройство территории", - отметил замминистра.Изначально срок завершения строительства и восстановления прав участников долевого строительства ЖК "Новинки Smart City" был предусмотрен в 2022 году. Однако благодаря совместным усилиям, планомерной работе и взаимодействию правительства Нижегородской области и Фонда сроки ввода домов в эксплуатацию были сокращены до 2021 года."Жилой комплекс "Новинки Smart City", состоящий из 25 домов, стал одним из первых жилых комплексов и в России, и в Нижегородской области, в отношении которого было принято решение о восстановлении прав дольщиков с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Права всех 1,8 тысячи дольщиков будут восстановлены в течение трех лет с момента принятия решения о завершении строительства", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20200902/konkurs-1576640353.html
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жилье, нижний новгород, нижегородская область, общество

Еще два дома сдадут в октябре в проблемном ЖК под Нижним Новгородом

19:00 08.09.2020
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© Фото : группа "ЖК Новинки Smart City г. Нижний Новгород" во ВКонтактеДом от ЖК Новинки Smart City в Нижнем Новгороде
Дом от ЖК Новинки Smart City в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : группа "ЖК Новинки Smart City г. Нижний Новгород" во ВКонтакте
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Еще два дома в проблемном жилом комплексе "Новинки Smart City" под Нижним Новгородом планируется сдать в эксплуатацию в октябре, сообщает пресс-служба правительства региона.
Строительство ЖК "Новинки Smart City" в марте 2014 года начал застройщик "Квартстрой Центр". В марте 2018 года застройщик самого крупного долгостроя Нижегородской области был признан банкротом, в конце мая фонд "Спецпроекты фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" возобновил работы вместо обанкротившейся компании. Первые 4 дома ЖК "Новинки Smart City" ввели в эксплуатацию в октябре 2019 года, еще 2 дома - 1 июля 2020 года.
"Сейчас на строительной площадке ЖК "Новинки Smart City" работают 180 специалистов с использованием девяти единиц техники. На данный момент в домах №14 и №15 продолжаются фасадные и внутренние отделочные работы, а также организуется парковочная зона. Дома №14 и №15 планируется сдать в эксплуатацию в октябре", - говорится в сообщении.
К отделке и монтажу входных и межкомнатных дверей также приступили в домах №16 и №17. Параллельно в домах с №16 по №19 ведутся работы по устройству фасадов, по монтажу светопрозрачных конструкций, по каменной кладке, а также по монтажу вводно-распределительных устройств и индивидуального теплового пункта. При этом в домах №20, 21 и 22 ведется подготовка к демонтажу фасадов, выполненных обанкротившимся застройщиком из горючих материалов.
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По словам заместителя министра строительства Нижегородской области Александра Мудрова, работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. "Есть все необходимые материалы, их поставка осуществляется бесперебойно. До конца года обещают завершить строительно-монтажные работы на всех 9 оставшихся домах. В первом квартале 2021 года останется только провести благоустройство территории", - отметил замминистра.
Изначально срок завершения строительства и восстановления прав участников долевого строительства ЖК "Новинки Smart City" был предусмотрен в 2022 году. Однако благодаря совместным усилиям, планомерной работе и взаимодействию правительства Нижегородской области и Фонда сроки ввода домов в эксплуатацию были сокращены до 2021 года.
"Жилой комплекс "Новинки Smart City", состоящий из 25 домов, стал одним из первых жилых комплексов и в России, и в Нижегородской области, в отношении которого было принято решение о восстановлении прав дольщиков с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Права всех 1,8 тысячи дольщиков будут восстановлены в течение трех лет с момента принятия решения о завершении строительства", - подчеркивается в сообщении.
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