https://ria.ru/20200908/zaderzhanie-1576926642.html
Госпогранкомитет Белоруссии объяснил задержание Марии Колесниковой
Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали для установления обстоятельств произошедшего на границе с Украиной,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:37
2020-09-08T12:37
2020-09-09T00:45
протесты в белоруссии
мария колесникова
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен — РИА Новости.</strong> Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Марию Колесникову</a> задержали для установления обстоятельств произошедшего на границе с Украиной, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский в официальном <u><a href="https://tmtr.me/gpkgovby">Telegram-канале</a></u> ведомства.Утром в комитете рассказали РИА Новости, что Колесникова и два других оппозиционера, Антон Родненков и Иван Кравцов, прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули страну, а Колесникова — нет. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом, как сказал Бычковский, "выпихнули" из автомобиля.Спустя еще какое-то время стало известно, что Кравцов и Родненков тоже задержаны "сопредельной стороной на территории Украины в порядке взаимодействия".Где сейчас находятся трое оппозиционеров, пока неизвестно.Накануне Колесникова, Кравцов и Родненков перестали выходить на связь. Член КС Максим Знак, комментируя события на белорусско-украинской границе, заявил РИА Новости, что Колесникова не собиралась покидать страну. Он также добавил, что геолокация ее телефона показывает, что он находится в Минске. В августе в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> прошли выборы президента, на которых победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Сразу после этого начались массовые акции протеста, они продолжаются уже почти месяц. Оппозиция не признала итоги голосования и создала Координационный совет по транзиту власти. В ответ Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призыве к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, санкция по которому предполагает до пяти лет колонии. <strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a>
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/kolesnikova-1576922335.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576923010.html
sergey art357
2020 - не Сашин год! Сначала на выборах победила обычная "кухарка", а теперь ещё и "флейтистка" порвала мозг всей пограничной службе Белоруссии порвав паспорт. Это фиаско, Саша!
378
Николай Маров
Совсем непонятные манёвры "оппозиции" - зачем-то ехать в Киев, пытаться убежать от пограничников... Какое отношение всё это имеет к требованию новых выборов? И зачем задерживать эту клушу? Может, в Минской филармонии срочно потребовалась флейтистка?
291
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария колесникова, белоруссия, в мире
МИНСК, 8 сен — РИА Новости.
Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову
задержали для установления обстоятельств произошедшего на границе с Украиной, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский в официальном Telegram-канале
ведомства.
Утром в комитете рассказали РИА Новости, что Колесникова и два других оппозиционера, Антон Родненков и Иван Кравцов, прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины.
Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули страну, а Колесникова — нет. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом, как сказал Бычковский, "выпихнули" из автомобиля.
Спустя еще какое-то время стало известно, что Кравцов и Родненков тоже задержаны "сопредельной стороной на территории Украины в порядке взаимодействия".
Где сейчас находятся трое оппозиционеров, пока неизвестно.
Накануне Колесникова, Кравцов и Родненков перестали выходить на связь. Член КС Максим Знак, комментируя события на белорусско-украинской границе, заявил РИА Новости, что Колесникова не собиралась покидать страну. Он также добавил, что геолокация ее телефона показывает, что он находится в Минске.
В августе в Белоруссии
прошли выборы президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко
. Сразу после этого начались массовые акции протеста, они продолжаются уже почти месяц. Оппозиция не признала итоги голосования и создала Координационный совет по транзиту власти. В ответ Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призыве к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, санкция по которому предполагает до пяти лет колонии.
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