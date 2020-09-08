https://ria.ru/20200908/zaderzhanie-1576926642.html

Госпогранкомитет Белоруссии объяснил задержание Марии Колесниковой

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали для установления обстоятельств произошедшего на границе с Украиной,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:37

2020-09-08T12:37

2020-09-09T00:45

протесты в белоруссии

мария колесникова

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866888_0:225:3210:2031_1400x0_80_0_0_57533a751f27e98a53304393cf1b4c02.jpg

<strong>МИНСК, 8 сен — РИА Новости.</strong> Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Марию Колесникову</a> задержали для установления обстоятельств произошедшего на границе с Украиной, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский в официальном <u><a href="https://tmtr.me/gpkgovby">Telegram-канале</a></u> ведомства.Утром в комитете рассказали РИА Новости, что Колесникова и два других оппозиционера, Антон Родненков и Иван Кравцов, прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули страну, а Колесникова — нет. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом, как сказал Бычковский, "выпихнули" из автомобиля.Спустя еще какое-то время стало известно, что Кравцов и Родненков тоже задержаны "сопредельной стороной на территории Украины в порядке взаимодействия".Где сейчас находятся трое оппозиционеров, пока неизвестно.Накануне Колесникова, Кравцов и Родненков перестали выходить на связь. Член КС Максим Знак, комментируя события на белорусско-украинской границе, заявил РИА Новости, что Колесникова не собиралась покидать страну. Он также добавил, что геолокация ее телефона показывает, что он находится в Минске. В августе в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> прошли выборы президента, на которых победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Сразу после этого начались массовые акции протеста, они продолжаются уже почти месяц. Оппозиция не признала итоги голосования и создала Координационный совет по транзиту власти. В ответ Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призыве к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, санкция по которому предполагает до пяти лет колонии. <strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a>

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/kolesnikova-1576922335.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576923010.html

sergey art357 2020 - не Сашин год! Сначала на выборах победила обычная "кухарка", а теперь ещё и "флейтистка" порвала мозг всей пограничной службе Белоруссии порвав паспорт. Это фиаско, Саша! 378

Николай Маров Совсем непонятные манёвры "оппозиции" - зачем-то ехать в Киев, пытаться убежать от пограничников... Какое отношение всё это имеет к требованию новых выборов? И зачем задерживать эту клушу? Может, в Минской филармонии срочно потребовалась флейтистка? 291

87

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, белоруссия, в мире