https://ria.ru/20200908/zaderzhanie-1576917516.html

Адвокат белорусского оппозиционера прокомментировал его задержание

Адвокат исполнительного секретаря координационного совета белорусской оппозиции Ивана Кравцова Евгений Пыльченко заявил РИА Новости, что его клиент не... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:26

2020-09-08T11:26

2020-09-08T11:26

протесты в белоруссии

мария колесникова

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат исполнительного секретаря координационного совета белорусской оппозиции Ивана Кравцова Евгений Пыльченко заявил РИА Новости, что его клиент не планировал уезжать и допустил, что он "не по своему желанию покинул территорию Белоруссии".Ранее белорусский Госпогранкомитет (ГПК) сообщил, что представители координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Иван Кравцов и Антон Родненков, покинувшие территорию республики и въехавшие на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, имеют вид на жительство в этой стране.На вопрос, действительно ли у Кравцова был вид на жительство на Украине, Пыльченко ответил: "Я такого не слышал ... Никогда он об этом не говорил мне, и в принципе он не планировал никуда выезжать".По его словам, уже сутки у него нет никакой информации от подзащитного, и комментировать сообщения погранкомитета не может."Пока у меня информации от него лично нет. Я все получаю из открытых источников... Пока он на связь не выходил со мной... От клиента информации не получал, что говорит погранкомитет, не могу никак прокомментировать", - сообщил Пыльченко.Ранее Кравцов, Родненков и член президиума совета оппозиции Мария Колесникова пытались на машине выехать из Белоруссии на Украину. По данным ГПК, Кравцов и Родненков смогли покинуть территорию республики, а <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Колесникова</a> была задержана для разбирательства, отмечалось также, что ее "выпихнули" из машины. Позже в ГПК РИА Новости заявили, что Кравцов и Родненков задержаны на территории Украины.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576911607.html

https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576913156.html

https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576918721.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, белоруссия, в мире